C-chaufför till Årsta
Arena Personal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-09-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu drivna lastbilschaufförer som har passion för distributionskörning! Du kommer bli anställd som konsult hos Arena Personal och vara ute på uppdrag hos vår kund med utgångspunkt i Årsta. Om tjänsten Arbetet är väldigt varierande och en dag är sällan den andra lik. Arbetsuppgifterna innefattar körningar med färre stopp samt lastning och lossning. Du utgår och avslutar dagen på samma ställe. Då arbetet som chaufför innehåller ett pressat tidsschema ställer vi krav på att du håller en god servicenivå trots högt arbetstempo.
Om dig För att passa för tjänsten ser vi att du är flexibel, pålitlig och stresstålig, samt att du snabbt kan sätta dig in i nya rutiner och arbetsuppgifter. Du är professionell i ditt uppträdande, då regelbunden kundkontakt kan uppkomma. I arbetet förekommer kontakt med arbetsledning och kollegor, vilket kräver god kommunikationsförmåga. Du har även lätt för att samarbeta och innehar god fysik då tunga lyft förekommer i arbetet.
Krav: * Körkort med behörighet C * YKB * Digitalt förarkort * Du behärskar svenska i tal och skrift då all kommunikation sker på svenska
Övrigt Arbetstiderna är varierande, där det finns möjlighet att jobba både dag, kväll och natt. Vi ser gärna att du som söker är flexibel med arbetstider. Vi ser gärna att du som söker även har möjlighet att arbeta helger.
Notera att vissa arbetspass kan börja redan kl. 04:30 på morgonen, så du behöver kunna ta dig till arbetet tidigt.
Start omgående.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt nästa arbete! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/ Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9506891