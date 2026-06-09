C-chaufför Stockholm

Transab Distribution Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-06-09


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Transab Distribution AB söker nu fler chaufförer för kyl & frystransporter i Stockholm/Bålsta.
Vi kör livsmedels distribution i Enköping, Upplands Väsby, Märsta, Uppsala, Roslagen med omnejd. Vi levererar till bensinmackar, kiosker och matbutiker.
Arbetstiden är förlagd till vardagar med starttid mellan kl. 04:00 till 05:00 på morgonen.
Man utgår från Västberga eller Bålsta på morgonen och levererar gods till kunderna under dagen och tömmer tomgodset vid arbetspassets slut.
Start 2026-07-01.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: johan@transab.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Transab Distribution Aktiebolag (org.nr 556155-7546)
Upplagsvägen 25 (visa karta)
117 43  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Transab Distribution AB

Kontakt
Johan Nikolausson
johan@transab.nu

Jobbnummer
9954702

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