C-chaufför Stockholm
Transab Distribution Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-06-09
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Transab Distribution AB söker nu fler chaufförer för kyl & frystransporter i Stockholm/Bålsta.
Vi kör livsmedels distribution i Enköping, Upplands Väsby, Märsta, Uppsala, Roslagen med omnejd. Vi levererar till bensinmackar, kiosker och matbutiker.
Arbetstiden är förlagd till vardagar med starttid mellan kl. 04:00 till 05:00 på morgonen.
Man utgår från Västberga eller Bålsta på morgonen och levererar gods till kunderna under dagen och tömmer tomgodset vid arbetspassets slut.
Start 2026-07-01. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: johan@transab.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transab Distribution Aktiebolag
(org.nr 556155-7546)
Upplagsvägen 25 (visa karta
)
117 43 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Transab Distribution AB Kontakt
Johan Nikolausson johan@transab.nu Jobbnummer
9954702