C-chaufför sökes i Malmö
Flexio Work AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2025-11-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flexio Work AB i Malmö
, Burlöv
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
C-CHAUFFÖRER FTSPubliceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Vi söker nu en C-chaufför till vårt team!
Som chaufför hos oss kör du distributions- eller regionkörningar med tung lastbil (C-klass). Du utgår från terminalen i Malmö och kör till Göteborg, där du levererar gods till tre olika terminaler. Arbetet innefattar både transport samt lastning och lossning av gods.Arbetsuppgifter
Köra planerade rutter med gods
Lasta och lossa vid behov
Säkerställa att transporter sker enligt trafikregler och företagets säkerhetskrav
Ha kontakt med kunder i samband med leveranserKvalifikationer
C-körkort (tung lastbil)
Giltigt YKB (yrkeskompetensbevis)
God lokalkännedom
Körvana är meriterande men inget krav
Noggrann, ansvarstagande och säker i trafiken
Meriterande
CE-körkort (för större släp)
Erfarenhet från transport- eller logistikbranschen
God fysik (lyft och hantering av gods kan förekomma)
Truckkort
Arbetstid
Du förväntas vara tillgänglig på lördagar, ibland även på söndagar, med arbetstider som vanligtvis ligger mellan 09:30 och 19:00.
Start: Omgående
Omfattning: Deltid vid behov Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Flexio Work AB
(org.nr 559215-2481)
211 19 MALMÖ Arbetsplats
FTS logistics Jobbnummer
9596318