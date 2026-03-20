C-chaufför sökes i Falkenberg
2026-03-20
Klimatet och miljön är ett ständigt aktuellt, ämne. Vill du arbeta på en arbetsplats som faktiskt gör skillnad i det dagliga arbetet?
Då läser du helt rätt annons
Är du utbildad C-chaufför med giltigt YKB och vill arbeta på ett företag som erbjuder nyskapande och effektiva lösningar, som tar hand om och omvandlar avfall till resurser? Vi söker nu engagerade chaufförer för att samla in avfall i form av förpackningar såsom glas, wellpapp, plast etc. Med andra ord, inga hushållssopor.
Personalen är en av vår samarbetspartners viktigaste resurser och en förutsättning för att företaget ska fungera, därför är det av stor vikt att du trivs och mår bra på jobbet. Som medarbetare får du möjlighet att inspireras och känna en stolthet över att arbeta med viktiga frågor. Trygghet, engagemang och nytänkande är deras ledord.
Vi söker dig som vill få in foten i miljöbranschen och vill hjälpa till under sommarperioden där de är måna om att bevara god kompetens. Du kommer att utgå från anläggningen i Varbergs kommun.
Placering: Falkenberg
Period: 8 veckor, Maj - juli, eller juni-aug med chans till förlängd period.
Arbetstider: Dagtid, måndag till fredag
Du kommer att bli anställd av SC transport Sverige, vilka är en del av StudentConsulting Group.
Uppdraget startar med en gedigen introduktion. Under visstidsanställningen kommer du att bli anställd av StudentConsulting.
Kvalifikationer
C-behörighet
Giltigt YKB
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
CE behörighet
ADR grund
Viss datorvana
Som miljöarbetare är du företagets ansikte utåt och du har därför en hög servicekänsla och förstår vikten av goda kundrelationer. Detta arbete passar dig som gillar att snacka med kunder och branschkollegor - då en stor del av arbetet kan komma att ske med men även utanför lastbilen. Stor vikt läggs vid personligheten och vi ser därför att du är prestigelös, trivs att arbeta i team. Mediterande är om du kört baklastare innan. Om du dessutom har ett intresse för miljö och teknik får du en stjärna i kanten!
Passar du in på beskrivningen ovan? Urval och intervjuer sker löpande, så sök tjänsten redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lilla Bommen 4B (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Rebecka Wikström transport.sverige@studentconsulting.com Jobbnummer
9810059