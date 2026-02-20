C-chaufför sökes för heltidsuppdrag i sommar!
2026-02-20
Vi har återigen fått förtroendet att rekrytera C-chaufförer till ett av Nordens ledande företag inom logistiklösningar. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet eller är i början av din karriär och vill utvecklas inom transportbranschen.
Arbetsuppgifterna består av att distribuera gods till kunder i Linköping med omnejd. Du utgår från Linköping och levererar paket till privatpersoner, företag och paketboxar enligt tilldelad rutt.
Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos vår kund. Arbetet är förlagt på heltid under dagtid med start i maj och pågår till slutet av augusti. Detta är en sommartjänst och för att vara aktuell behöver du kunna arbeta under hela perioden.
DETTA SÖKER VI
Du är serviceinriktad, ansvarstagande och har en god kommunikationsförmåga. Du trivs med att arbeta självständigt i ett högt tempo och har en stark arbetsmoral. För dig är det viktigt att leverera med kvalitet och bidra till en positiv kundupplevelse vid varje leverans. Har du driv och engagemang att utvecklas inom yrket kommer du att trivas hos oss.Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
C-behörighet
Giltigt YKB
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Ostraffad (utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras)
Meriterande
ADR-behörighet
Truckkort
Tidigare erfarenhet inom transportyrket
Känner du igen dig i beskrivningen? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Södra Oskarsgatan 4 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Evelina Karlsson linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
