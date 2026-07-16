C-Chaufför / Montör
Wikan Personal AB / Fordonsförarjobb / Burlöv Visa alla fordonsförarjobb i Burlöv
2026-07-16
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Burlöv
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
C-chaufför / MontörPubliceringsdatum2026-07-16Om företaget
HITSA är en av Skandinaviens ledande aktörer när det gäller design, tillverkning och försäljning av möbler för stadsmiljö, produkter för cykelparkering och hållplatsutrustning. Företaget sysselsätter ca 100 medarbetare och är representerat i en rad europeiska länder, samt tillverkning i egen regi i Danmark. Huvudkontoret finns i Kolding i Danmark.
Wikan Personal hjälper oss att hitta en ny kollega som utgår från vår anläggning i Arlöv
Största delen av arbetet sker i Skåne samt Själland i Danmark. Men resor i hela Sverige kan förekomma. Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en varierande tjänst som innehåller både arbetsuppgifter som C-chaufför och som montör. Det är utomhusarbete där du tillsammans med kollegor lastar material och kör till arbetsplatsen där ni arbetar vidare med montering av stålkonstruktioner utifrån våra kunders önskemål.
Med hjälp av ritningsunderlag med beskrivningar om mått och beklädnad utför du monteringsarbetet ihop med teamet.
Lastning och lossning med fordonsmonterad kran.
Arbetet är på heltid och förlagt dagtid måndag-fredag kl. 7.00 - 16.00 men övertid och förskjuten arbetstid kan förekomma.
Största delen av arbetet sker i Skåne samt Själland i Danmark.
Resor kan förekomma i tjänsten.
Genom internutbildning lär du dig produkter och arbetsuppgifter.
Din bakgrund/Dina egenskaper
För att trivas med arbetet är du fysiskt stark, då tunga lyft förekommer i det dagliga arbetet. Det är också viktigt att du har möjlighet att resa i tjänsten.
Vi söker dig som är ansvarsfull, driven och tycker om att arbeta i mindre team. Erfarenhet inom snickeri, plåtarbete eller annat liknande arbete är meriterande. Behärskar du grundläggande ritningsläsning är det också en merit.
B- och C- körkort är ett krav.
Kranförarbevis/kranbehörighet
Har du erfarenhet av lyftanordningar och truckkörning är det också meriterande.
Information och kontakt
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan via www.wikan.se
För mer information kring tjänsten och för mer information kring rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Lisbeth Ahlkvist 046-540 85 92.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Skiffervägen 102 (visa karta
)
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hitsa Kontakt
Lisbeth Ahlkvist lisbeth@wikan.se 046-5408592 Jobbnummer
10004702