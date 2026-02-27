C-chaufför med erfarenhet av liftdumper sökes!
2026-02-27
Ragn-Sells strävar efter en cirkulär ekonomi där det som förbrukats, återvinns. Vill du arbeta på en arbetsplats där du varje dag, bidrar till ett bättre samhälle?
Är du utbildad C-chaufför och vill arbeta på ett företag som erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser? Som miljöarbetare på Ragn-Sells kommer du att göra skillnad i ditt dagliga arbete.
Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen och under sommaren behöver de förstärkning av en c-chaufför med erfarenhet av att köra liftdumper. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Med erfarna och professionella medarbetare tror de på enkla lösningar, tar ansvar, har en helhetssyn och framåtanda.
Placering: Smedjebacken
Period: maj - sista augusti
Arbetstider: vardagar, 07-16
Du kommer att bli anställd av oss på SC transport, som är en del av StudentConsulting Group men arbeta på uppdrag hos Ragn-Sells.
Kvalifikationer
C-behörighet
Giltig YKB
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av liftdumper
Vi söker dig som är öppen och nyfiken, då du hellre frågar en gång för mycket än en gång för lite. Som miljöarbetare på Ragn-Sells är du företagets ansikte utåt och du har därför en hög servicekänsla och förstår vikten av goda kundrelationer. Stor vikt för denna tjänst läggs vid personligheten och vi ser därför att du är prestigelös, flexibel med hög arbetsvilja och trivs att arbeta i team. Då detta arbete delvis är fysiskt krävande är du inte är rädd för tunga arbetsuppgifter eller att få skit under naglarna och genomför dessa på ett noggrant och strukturerat sätt. Vi ser att du är en person som gärna tar egna initiativ och ansvarar över resultatet. Om du dessutom har ett intresse för miljö och teknik får du en stjärna i kanten!
Passar du in på beskrivningen ovan? Urval och intervjuer sker löpande, så sök tjänsten redan idag! Utdrag ur belastningsregistret kommer att bli aktuellt vid anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
