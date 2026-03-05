C-chaufför | Manpower | Sandviken
2026-03-05
Vill du vara navet i ett industriellt flöde - och har C-körkortet som krävs för att hålla produktionen i rörelse? Då är detta din chans
Manpower söker nu en engagerad C-chaufför som vill arbeta inom industrisektorn hos en av våra välkända kunder i Sandviken. Här får du chansen att bli en del av ett spännande företag och ta dig an varierande arbetsuppgifter i en miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar. Låter det som något för dig? Skicka gärna in din ansökan redan idag! Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Du blir en del av ett globalt och marknadsledande industriföretag som arbetar med metallbearbetning, maskiner, verktyg och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin. I tjänsten ingår att köra lastbil, hjullastare, skåpbil eller grensletruck för att lasta, packa och transportera material inom industriområdet.
Som konsult hos Manpower får du en utvecklande vardag där du snabbt blir en naturlig del av verksamheten.
Vem söker vi?
Det här jobbet passar dig som är driven, engagerad och motiveras av att få ta eget ansvar. Det dagliga arbetet kräver att du är samarbetsvillig, har viljan att lära dig nytt och är flexibel. Vidare är det väldigt viktigt att du besitter ett starkt säkerhetstänk.
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil
C-kort samt YKB
Truckkort och hjullastarkort
ADR är meriterande
Du behöver ha möjlighet att arbeta på olika skift, från dagtid till 5-skift
Ansök redan idag!
Du blir anställd av Manpower och arbetar på plats hos vår kund i Sandviken. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elin Olsson via e-post: elin.olsson@manpower.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig! Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Manpower
Manpower är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering, och samarbetar med hundratals arbetsgivare över hela landet. Genom vårt omfattande nätverk får du tillgång till många spännande jobbmöjligheter - både för dig som vill arbeta heltid och för dig som söker extraarbete.
Som konsult hos oss omfattas du av kollektivavtal, vilket inkluderar försäkringar, tjänstepension och goda villkor. Du får dessutom friskvårdsbidrag och fri tillgång till vår e-learningportal med mängder av utbildningar. Under hela anställningen har du en dedikerad konsultchef som stöttar dig i ditt uppdrag och din kompetensutveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Jansasgatan 4 (visa karta
)
811 39 SANDVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Contact
Elin Olsson Elin.Olsson@manpower.se Jobbnummer
9779023