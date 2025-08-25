C-chaufför inom flytt och logistik - Uppsala
2025-08-25
Välkommen till Movator Uppsala! Vi är ett väletablerat företag som erbjuder professionella flyttjänster och strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntningar. Nu söker vi en engagerad C-chaufför som vill bli en del av vårt team och hjälpa oss att göra flyttar till en positiv och smidig upplevelse. Dina arbetsuppgifter
Som C-chaufför hos Movator Uppsala kommer du att:
Transportera och flytta möbler samt andra föremål mellan olika destinationer med våra lastbilar
Ansvara för lastning och lossning av varor på ett säkert och effektivt sätt
Utföra packning, montering och andra relaterade arbetsuppgifter i samband med flyttprocessen
Kommunicera med kunder för att ge en utomordentligt bra upplevelse av den tjänsten vi levererar samt få kunden att känna sig trygg och nöjd under hela flyttprocessen
Underhålla lastbilen och andra arbetshjälpmedel för att garantera en bra och säker arbetsmiljö på ett systematiskt sättKvalifikationer
Inneha ett giltigt C-körkort och yrkeskompetensbevis (YKB)
Bra fysisk kondition och förmåga att hantera tunga lyft samt att arbeta i varierande miljöer
En positiv inställning och förmåga att arbeta både självständigt och i team
God förmåga att kommunicera och en stark betoning på kundservice
Tidigare erfarenhet av flytt eller logistik är meriterande
God svenska i tal och skift
Vi erbjuder:
Varierande arbetsmiljö, både vad gäller många olika platser och kunder
En självständig arbetsmiljö där du har möjlighet att styra dina arbetsuppgifter under dagen
Att ingå i en fantastisk, stimulerande och utvecklande arbetsgrupp Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: uppsala@movator.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movator Uppsala AB
(org.nr 556890-4691) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Movator Uppsala Kontakt
Martin Pettersson martin.pettersson@movator.se 0720502682 Jobbnummer
9473343