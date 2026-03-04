C-chaufför inom återvinning (ADR / Farligt avfall)
2026-03-04
Har du C-körkort, YKB och ADR? Trivs du i ett arbete där du kombinerar körning med ett aktivt arbete ute hos kund? Då kan detta vara en möjlighet för dig.
Just nu söker vi en C-chaufför till ett uppdrag inom återvinning i Rosersberg. Uppdraget startar omgående och sker via konsultuppdrag med möjlighet till övergång till kund efter cirka sex månader.
Om bolaget
Bolaget är en etablerad aktör inom återvinning och avfallshantering och arbetar med att hjälpa företag och verksamheter att hantera avfall på ett säkert, effektivt och hållbart sätt.
Verksamheten präglas av högt fokus på säkerhet, miljö och service. Som chaufför blir du en viktig del i kedjan där arbetet bidrar till en mer hållbar hantering av resurser i samhället.
Om rollen
I rollen arbetar du med insamling och transport av återvinningsmaterial hos kunder i området kring Rosersberg.
Arbetet innebär både körning och arbete utanför fordonet, exempelvis vid hantering av kärl, containrar och olika typer av avfall. I denna roll hanterar du även farligt avfall, vilket kräver noggrannhet och ett starkt säkerhetstänk.
Du arbetar enligt planering från transportledning och har daglig kontakt med kunder under arbetsdagen.
Arbetstiderna är måndag till fredag kl. 06:00-15:00.
Exempel på arbetsuppgifter
Köra och hantera C-klassat fordon på ett säkert sätt
Insamling och transport av återvinningsmaterial
Hantering av olika typer av avfall, inklusive farligt avfall
Lastning och tömning av kärl och containrar
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande miljö- och säkerhetsrutiner
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och trivs i ett arbete där du arbetar självständigt samtidigt som du samarbetar med kollegor och transportledning.
Du har ett professionellt bemötande mot kunder och uppskattar ett praktiskt arbete med varierande arbetsdagar.
Vi ser gärna att du har
C-körkort
Yrkeskompetensbevis (YKB)
ADR-intyg (utbildning för transport av farligt gods)
Erfarenhet av hantering eller transport av farligt avfall (FA)
Goda kunskaper i svenska
Erfarenhet från återvinning, avfallshantering eller liknande transportarbete är meriterande.
Om uppdraget
Placering: Rosersberg Start: Omgående Anställningsform: Konsultuppdrag med möjlighet till övergång till kund efter cirka 6 månader
Detta är ett heltidsjobb.
EdZa AB
