C-Chaufför, Heltid
FPS Transport AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-07-19
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Hej,
Vi söker en driven yrkeschaufför med C-kort.Publiceringsdatum2026-07-19Arbetsuppgifter
Du kommer utföra transporter runt om i Stockholm/Mälardalen.
Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag.
Lön enligt kollektivavtal.
Kvalifikationer för tjänsten:
• C-kort med tillhörande YKB
• Förarkort
• God körvana, Lokal kännedom.
• Strukturerad och lugn i trafiken
• Truckkort
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: jobb.fps@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FPS Transport AB
(org.nr 559061-7154)
114 79 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10006110