C-chaufför Haninge
2026-04-22
Vi söker nu drivna och ansvarsfulla C-chaufförer till en etablerad kund inom livsmedelsdistribution. Tjänsten är på heltid med start omgående.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där kvalitet, ansvar och service står i fokus.

Om tjänsten
Som chaufför kommer du att arbeta med distribution av kylda matvaror till butiker, främst inne i Stockholm. Du utgår från Jordbro med starttid kl. 05:00 eller 06:00.
Arbetet innebär ett högt tempo och stort eget ansvar. Du planerar din egen rutt och säkerställer att leveranser sker enligt tidsplan.Dina arbetsuppgifter
Lasta och lossa samtliga varor själv
Distribuera kylda livsmedel till butiker
Köra enligt planerad rutt i Stockholmsområdet
Säkerställa att leveranser sker i tid och med hög kvalitet
Vara företagets ansikte utåt och ge god service till kunder
Arbetstider
Heltid, måndag-fredag
Starttid kl. 05:00 eller 06:00
Vi söker dig som
Har C-körkort och giltigt YKB
Har erfarenhet av distributionskörning (meriterande)
Är självgående och trivs med att ta ansvar
Har god fysik då arbetet är fysiskt krävande
Är noggrann, punktlig och serviceinriktad
Vi erbjuder
Heltidsanställning hos en stabil och etablerad kund
Möjlighet att arbeta självständigt och planera din egen arbetsdag
En arbetsplats där din kompetens och ditt engagemang värdesättsSå ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@miljonbemanning.se
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.
Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.
Vi letar där ingen annan letar - varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning.
