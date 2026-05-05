C-Chaufför | Halmstad | Heltid
Vill du ha ett jobb där varje dag tar dig nya vägar och ger dig möjlighet att göra skillnad? Vi söker nu engagerade C-chaufförer till ett ledande företag inom livsmedels distribution i Halmstad. Här spelar det ingen roll om du precis tagit ditt körkort eller har flera år i ryggen - det är din inställning och ditt driv som räknas.
Om rollen
Du arbetar heltid med distribution och har ett självständigt ansvar för din rutt, ditt fordon och det gods du transporterar. Varje leverans är ett möte med en kund, och du representerar verksamheten med professionalitet och god service. Arbetstiderna är förlagda måndag-söndag och varierar utifrån verksamhetens behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Köra och ansvara för fordonet på ett säkert och trafikregels enligt sätt
Ta hand om godset och säkerställa att leveranserna sker korrekt
Möta kunder med ett professionellt och vänligt bemötande
Vi söker dig som
Innehar C-körkort med giltigt YKB
Är noggrann, ansvarsfull och trivs med ett högt arbetstempo
Kommunicerar obehindrat på svenska, i tal och skrift
Är fysiskt aktiv och klarar ett rörligt arbete
Är öppen för varierande arbetstider och har en positiv grundinställning
Anställningsvillkor Heltid. Lön enligt kollektivavtal. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrigt Passen är 10 timmar långa med start mellan 05:00-07:00, vilket innebär att du arbetar 4 dagar i veckan. Helgarbete kan förekomma.
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
301 04 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jönköping Jobbnummer
9893293