C-chaufför deltid, sommarjobb, Stockholm
2026-05-05
Om företaget
Vår kund är en etablerad aktör inom tempererade transporter och spelar en viktig roll i livsmedelslogistiken i Sverige.
Verksamheten präglas av struktur, moderna fordon och tydliga rutiner. Här arbetar man tillsammans i ett engagerat team där yrkesstolthet, ansvar och leveranssäkerhet står i centrum.
Vad erbjuder rollen?
Tjänsten avser distributionskörning för dagligvaruhandeln. Som C-chaufför arbetar du med distribution av livsmedel till butiker runt om i Stor-Stockholm. Du är en viktig del av leveranskedjan och ansvarar för att varorna levereras säkert, effektivt och i rätt tid.
I rollen kommer du bland annat att:
• Distribuera livsmedel till butiker
• Lasta och lossa gods vid terminal och kund
• Ge god service vid varje leverans
• Hantera digitala kör- och ordersystem
• Utföra daglig tillsyn av fordonet
Arbetstiderna är varierande och tidiga morgnar förekommer. Exempel på arbetstider: 04-13, 05-14, 06-15 eller 07-16, även helgarbete kan förekomma.
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, serviceinriktad och trygg bakom ratten. Med andra ord, en säker och professionell chaufför med hög arbetsmoral och god servicekänsla. Du trivs med ett arbete där du har eget ansvar, många leveransstopp och daglig kontakt med kunder.
Du har:
• Annan huvudsaklig sysselsättning ( ex. studier, annat arbete ) på minst 50%
• C körkort
• Truckkort A, B
• YKB
• Svenska i tal och skrift
• Digitalt förarkort
• Vana av stadskörning
• God fysik
Det är meriterande om du har erfarenhet av distributionskörning, särskilt inom livsmedel eller tempererade transporter. Även god lokalkännedom i Stockholm är ett plus.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad. Du är van att arbeta självständigt men uppskattar också att vara en del av ett team.
Är detta din perfekta match?
Är du en pålitlig chaufför som trivs med struktur, ansvar och ett högt tempo? Gillar du att arbeta självständigt samtidigt som du är en viktig del av en större logistikkedja? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Du blir anställd av oss på Effektiv Stockholm och arbetar på uppdrag hos vår kund under sommaren, med start enligt överenskommelse. Uppdraget pågår över sommaren med goda möjligheter till fortsatt arbete för rätt person.
Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, schyssta villkor och engagerade ledare som stöttar dig i ditt arbete. Vi arbetar med moderna digitala verktyg och strävar efter att skapa en arbetsmiljö där både medarbetare och kunder utvecklas tillsammans.
För att bli aktuell för den här rollen behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% studier, annat arbete eller som pensionär)
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Mattias på mattias.jonsson@effektiv.se
eller Emma på emma.hallberg@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
C-chaufför, YKB, lastbilschaufför, yrkesförare, Storstockholm, Mälardalen, deltid, distribution
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett deltidsjobb.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
https://jobb.effektiv.se
Olof Palmes gata 11 (visa karta
)
111 37 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Effektiv
9892978