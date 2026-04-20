C-chaufför
Nu söker vi Sug- och spolbilsförare till Voav Teknik AB i Motala. Här finns möjligheten för dig som vill arbeta på en arbetsplats där du gör skillnad varje dag. Denna tjänst är omgående tillsättning så sök direkt!
Om Voav Teknik AB
Voav Teknik AB är ett serviceföretag med över 50 års erfarenhet som hjälper kommuner, företag och privata fastighetsägare med tjänster inom avloppshantering. Vi är specialiserade på avloppspolning, rörrensning samt spolning och tömning av olika typer av anläggningar.
Vi är ISO-certifierade enligt 9001, 14001 och 45001. Om tjänsten
Arbetsuppgifterna består i att serva våra kunder som består av kommuner, fastighetsbolag och privatpersoner i Motala med omnejd. Tömning enskilda avlopp, fett/olje-avskiljare, Spolning av avlopp i fastigheter och gata.
Anställning:
Anställningen innebär att du först blir anställd genom oss på OnePartnerGroup med avsikt att bli övertagen till Voav. Du arbetar 7-16 och viss övertid förekommer. I rollen innebär det även att ha jour var 5:e vecka på lördagar och söndagar. Profil
Vi söker dig som har C-kort, YKB och erfarenhet av att arbeta med sug- och spolbil. För att passa in i rollen anser vi att du behöver vara självgående, problemlösare och värderar service högt i arbetet. Det är viktigt att du känner yrkesstolthet för det du gör och du tar ansvar för ditt arbete och fordon. Du skall behärska det svenska språket i både tal och skrift.
Som person är du:
Serviceinriktad och är en lagspelare
Noggrann och ansvarsfull
Är stresstålig
Van vid att ta egna initiativ
Vårt erbjudande
Hos oss blir du en del av ett engagerat och stöttande team med erfarna kollegor som delar ett gemensamt fokus på kvalitet, samarbete och utveckling. Du får möjlighet att arbeta med ett kundorienterat företag där professionalism och långsiktighet präglar verksamheten.
Utöver detta erbjuder vi självklart trygga och attraktiva anställningsvillkor, såsom kollektivavtal, friskvårdsförmåner och olika personalsociala aktiviteter - allt för att du ska trivas, utvecklas och känna dig välkommen hos oss. Så ansöker du
Denna rekrytering sker i samarbete med OnePartnerGroup. Observera att vi på grund av GDPR ej tar emot ansökningar via e-post. Urvalet sker löpande och vi uppmuntrar därför intressenter att söka så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista annonseringsdag.Efter att du skickat in din ansökan kommer du att få ett sms och ett mejl från vår digitala rekryteringsassistent Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG). Där får du en länk för att besvara några urvalsfrågor kopplade till tjänsten.
Vid frågor eller mer information vänligen kontakta ansvarig rekryterare Denis Dervishi.
Vi ser fram mot att ta del av din ansökan, välkommen!
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476)
591 32 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Voav-Teknik i Hallsberg AB - Motala Kontakt
Konsultchef
Denis Dervishi denis.dervishi@onepartnergroup.se +46722316441 Jobbnummer
