C-Chaufför
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Fordonsförarjobb / Sigtuna Visa alla fordonsförarjobb i Sigtuna
2025-09-08
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Bemanningsgruppen AB i Sigtuna
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Uppsala
, Stockholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Vi söker en ansvarstagande och erfaren C-chaufför till vårt team i Rosersberg. Du som gillar att köra lastbil, arbeta fysiskt och leverera med hög kvalitet kommer att trivas i den här rollen.
Vad innebär rollen
Som C-chaufför kommer du att:
• Köra och leverera gods med lastbil på ett säkert och effektivt sätt
• Lasta och lossa varor samt säkerställa korrekt hantering
• Ansvara för att leveranser sker i tid och med god service
• Utföra enklare kontroller och daglig tillsyn av fordonet
• Representera företaget på ett professionellt sätt vid kundkontaktKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har giltigt C-körkort samt YKB
• Har erfarenhet av lastbilskörning (distribution eller liknande är meriterande)
• Är noggrann, punktlig och serviceinriktad
• Har god fysisk förmåga och kan hantera tunga lyft
• Är flexibel och lösningsorienterad
• Behärskar svenska i tal och skrift (engelska är meriterande)
Anställningen
• Omfattning: Heltid
• Arbetsort: Rosersberg
• Tillträde: Enligt överenskommelseOm företaget
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen - där din utveckling står i centrum
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag - du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk.
Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt - då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "39". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147), https://www.nordiskabemanningsgruppen.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9496983