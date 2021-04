C- och CE-chaufförer sökes för sommarjobb i Örebro! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Fordonsförarjobb i Örebro

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Örebro2021-04-08Letar du efter ett givande sommarjobb? Har du C- och eller CE-körkort och är redo för nya utmaningar? Då har vi tjänsten för dig!Vi på StudentConsulting söker nu efter flera lastbilschaufförer med C, och gärna CE-körkort för våra kunders räkning. Tjänsten utgår från Örebro. Förutom körkort har du en hög servicekänsla och är flexibel.Arbetsuppgifter kan komma att variera och så även arbetstider. Vi ställer därför krav på flexibilitet och noggrannhet.Detta är ett bemanningsuppdrag och avser huvudsakligen sommarjobb, det finns dock goda möjligheter för extraarbete. Efter avslutad rekrytering blir du anställd av oss på StudentConsulting och uthyrd som konsult till vår kund.2021-04-08Vi söker dig som har erfarenhet av distributionsarbete och kundkontakter. Arbetet kräver kvalitets- ochservicekänsla. För att trivas i rollen ser vi att du tar hand om din hälsa och har god fysik så att du kan arbeta ergonomiskt. Du behöver också vara flexibel, samarbetsvillig och har ett stort engagemang för ditt arbete.För att vara aktuell för tjänsten så behöver du ha:Tidigare erfarenhet av lastbilskörning, gärna med släpC-kortDigitalt förarkortTruckkort med A-behörighetYrkeskompetensbevisDet är meriterande för tjänsten om du har:CE-kortMångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 3-6 månFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-26Studentconsulting Sweden AB (Publ)5678593