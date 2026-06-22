C- Chaufför sökes för heltidsuppdrag i sommar i Malmö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-06-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har C-körkort och trivs med självständigt arbete ute på vägarna. Rollen innebär distrubution och transport av gods runt om i Skåne med utgångspunkt från Malmö.
Arbetet består främst lastning, lossning och transport enligt fasta körscheman. Tjänsten innebär både kundkontakt och självständigt arbete där punklighet, säkerhet och ansvar är viktiga delar av vardagen.
Uppdraget har start omgående och sträcker sig fram till augusti med möjlighet till förlängning. Arbetstiderna är förlagda både dag- och nattetid, veckans alla dagar. Därför behöver du vara flexibel och bekvä med varierande arbetstider.
Arbetet sker både ute på vägarna och vid terminalen. Tempot kan stundtals vara högt och arbetsdagarna varierar beroende på rutt och trafik. Rollen innebär ensamarbete under större delen av passen och innehåller både repetitiva moment samt fysiskt arbete vid lastning och lossning.
Rollen passar dig som:
Trivs med självständigt arbete
Gillar tydliga rutiner och ansvar
Är flexibel med arbetstider
Kan hålla fokus även under stressiga perioder
Tycker om att arbeta praktiskt och fysiskt
Du blir anställd av Student Consulting och kommer arbeta ute hos vår kund inom logistikbranschen.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha:
C-körkort
Giltigt YKB och digitalt förarkort
Kunna arbeta självständigt och ta ansvar för planerade körningar
Behärska svenska tal och skrift
Vara i god fysisk form då tung lyft förekommer
Stor vikt läggs vid:
Punktlighet och ansvarstagande
Säker körning och gott omdöme
Förmåga att hålla tempo
Servicekänsla i kontakt med kunder och kollegor
Låter tjänsten intressant? Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att underlätta processen ser vi gärna att du:
Har ett uppdaterat CV
Har två referenser redo
Laddar upp ID-handling och körkort på din profil Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Vevaxelgatan 10 (visa karta
)
212 41 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sara Gustafsson malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9972884