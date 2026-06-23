C-/CE-chaufförer för timanställning

Shark Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Enköping
2026-06-23


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Shark Bemanning söker lastbilschaufförer för timanställning i Enköping med omnejd. Vi hjälper lokala åkerier och transportbolag att täcka behov vid arbetstoppar, sjukfrånvaro och säsong. Du anställs hos oss och kör ut hos våra kundföretag i regionen. Ett flexibelt upplägg där du kan jobba så mycket eller lite som det passar dig.
Om jobbet Uppdragen varierar mellan distribution och regionaltrafik beroende på kundföretagens behov. Du får uppdrag i Enköping med omnejd (Uppsala, Västerås och Mälardalen kan förekomma). Behovsstyrt upplägg, du anger din tillgänglighet och vi matchar dig mot lediga pass. Arbetstiderna varierar (dag, kväll, helg och tidiga morgnar förekommer).
Vi söker dig som har

Giltigt C-körkort eller CE-körkort

Giltig YKB

Giltigt förarkort

God lokalkännedom i Enköping/Mälardalen är meriterande

Goda kunskaper i svenska, tal och skrift

Ett serviceinriktat och självgående arbetssätt

Meriterande

ADR-intyg

Truckkort (A+B)

Erfarenhet av kran, bakgavellyft eller temperaturreglerade transporter

Vi erbjuder

Konkurrenskraftig lön

Flexibel arbetstid, du styr din tillgänglighet

Varierande uppdrag hos lokala transportbolag

Möjlighet till längre uppdrag eller fast anställning för rätt person

Ansökan Skicka in din ansökan så hör vi av oss. Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7960428-2067655".

Arbetsgivare
Shark Bemanning AB (org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Kyrkogatan 16 (visa karta)
745 31  ENKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Shark Bemanning

Jobbnummer
9976015

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