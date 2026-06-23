C-/CE-chaufförer för timanställning
Shark Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Enköping Visa alla fordonsförarjobb i Enköping
2026-06-23
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Shark Bemanning söker lastbilschaufförer för timanställning i Enköping med omnejd. Vi hjälper lokala åkerier och transportbolag att täcka behov vid arbetstoppar, sjukfrånvaro och säsong. Du anställs hos oss och kör ut hos våra kundföretag i regionen. Ett flexibelt upplägg där du kan jobba så mycket eller lite som det passar dig.
Om jobbet Uppdragen varierar mellan distribution och regionaltrafik beroende på kundföretagens behov. Du får uppdrag i Enköping med omnejd (Uppsala, Västerås och Mälardalen kan förekomma). Behovsstyrt upplägg, du anger din tillgänglighet och vi matchar dig mot lediga pass. Arbetstiderna varierar (dag, kväll, helg och tidiga morgnar förekommer).
Vi söker dig som har
Giltigt C-körkort eller CE-körkort
Giltig YKB
Giltigt förarkort
God lokalkännedom i Enköping/Mälardalen är meriterande
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Ett serviceinriktat och självgående arbetssätt
Meriterande
ADR-intyg
Truckkort (A+B)
Erfarenhet av kran, bakgavellyft eller temperaturreglerade transporter
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Flexibel arbetstid, du styr din tillgänglighet
Varierande uppdrag hos lokala transportbolag
Möjlighet till längre uppdrag eller fast anställning för rätt person
Ansökan Skicka in din ansökan så hör vi av oss. Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7960428-2067655". Arbetsgivare Shark Bemanning AB
(org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Kyrkogatan 16 (visa karta
)
745 31 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Shark Bemanning Jobbnummer
9976015