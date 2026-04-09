C och CE-chaufförer till Karlskrona
2026-04-09
Vi söker nu drivna C/CE-chaufförer för uppdrag i Karlskrona. Du blir anställd som konsult hos Arena Personal och arbetar ute hos kund.
Uppdraget är på heltid & deltid med varierande arbetstider (dag/kväll). Behovet är som störst under sommaren, men start kan ske omgående.Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Du arbetar med distributionskörning av paket till butiker och utlämningsställen. Rollen innebär körning med ekipage där det är viktigt att du är trygg i din körning.
Arbetet håller ett högt tempo och kräver att du kan leverera god service samtidigt som du håller tidsscheman. Du är företagets ansikte utåt och möter kunder dagligen.
Vi söker dig som
Har C eller CE körkort
Har giltigt YKB, ADR och digitalt förarkort
Har truckkort (meriterande)
Meriterande med CE-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Har god fysik (tunga lyft förekommer)
Som person är du:
Ansvarsfull och punktlig
Flexibel och stresstålig
Serviceminded med ett professionellt bemötande
Självständig men också en lagspelare
Vi erbjuder
Heltidsuppdrag hos en etablerad aktör inom logistik
Marknadsmässig lön
Kollektivavtal och försäkringar
En personlig och stöttande konsultchef
Möjlighet att bygga värdefulla kontakter för framtiden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Östra Köpmansgatan 34 (visa karta
)
371 32 KARLSKRONA
För detta jobb krävs körkort.
