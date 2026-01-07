C och CE chaufförer sökes för uppdrag
Vi söker nu drivna och ansvarstagande C- och CE-chaufförer som vill bli en del av vårt team inom distribution. I rollen arbetar du med att leverera gods till våra kunder på ett professionellt och serviceinriktat sätt. Du ansvarar för att lasta och lossa ditt fordon, hantera samt se till att leveranserna sker tryggt, effektivt och i rätt tid. Arbetet innebär dagliga kundkontakter, vilket gör det viktigt att du trivs i en social roll där du representerar företaget på ett positivt sätt.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
För att lyckas i tjänsten behöver du ha giltigt C- eller CE-körkort, YKB samt truckkort. Vi söker dig som är noggrann, stresstålig och har förmågan att arbeta självständigt. Erfarenhet av distributionskörning är meriterande men inte ett krav - det viktigaste är att du är engagerad och vill göra ett bra jobb. Tjänsten passar dig som uppskattar ett varierande arbete där du kombinerar körning med fysiska moment som lastning och lossning.
Vi erbjuder en stabil arbetsplats med moderna fordon, trevliga kollegor och en arbetsmiljö där vi värdesätter professionalism och gemenskap. Hos oss får du chansen att arbeta i ett företag som satsar på sina medarbetare och där du har möjlighet att utvecklas.
Låter det intressant? Skicka din ansökan eller eventuella frågor till Johanna Boman johanna.boman@konsultia.se
070-517 02 50
Urval sker löpande och vi ser fram emot din ansökan.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta. Idag är industrin mer konkurrensutsatt än någonsin och förändringstakten ställer allt högre krav på kompetensförsörjning och produktion i balans.
Genom våra bemanningslösningar hjälper vi våra kunder att navigera och stärka sin konkurrenskraft. Vi vilar på övertygelsen att engagerade människor gör skillnad. Vårt värderingsdrivna förhållningssätt och våra schyssta villkor attraherar de bästa medarbetarna.
Konsultia är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och har kollektivavtal. Du har marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Företaget är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
