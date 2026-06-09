C och CE Chaufförer Malmö

JKS Sverige AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-06-09


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Visa alla jobb hos JKS Sverige AB i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige

Vi söker chaufförer med C- eller CE-körkort i Malmöområdet!
Är du en erfaren chaufför som söker nya möjligheter? Vill du arbeta i ett välrenommerat företag där gemenskap, trivsel och professionalism står i fokus? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Som chaufför blir du en del av ett engagerat team som arbetar tillsammans för att leverera hög kvalitet och ge kunderna bästa möjliga service. Du kommer att arbeta i ett privatägt företag som värdesätter sina medarbetare och erbjuder en trygg och utvecklande arbetsmiljö.

Publiceringsdatum
2026-06-09

Dina arbetsuppgifter
Leverans och hämtning av gods, pallar och paket hos kunder
Daglig kundkontakt och service
Hantering av transportdokumentation
Säker och effektiv transport enligt gällande regler och rutiner

Om tjänsten
Arbetet utgår från Malmö och omfattar körningar runt om i Skåne. Tjänsten kan vara förlagd på dag -och nattid, men arbetstiderna kan variera vilket ställer krav på flexibilitet.
Du får en gedigen introduktion där du tillsammans med erfarna kollegor lär känna rutterna och arbetsuppgifterna innan du kör självständigt.
Vi söker dig som
Har C- eller CE-körkort
Har giltigt YKB
Behärskar svenska i tal och skrift
Är serviceinriktad, ansvarstagande och pålitlig
Trivs med ett fysiskt arbete och har god körvana
Tycker om att möta människor och skapa goda kundrelationer

Meriterande är truckkort (A-B) och ADR-certifikat.
Vi erbjuder dig
Som konsult hos oss arbetar du i ett spännande uppdrag hos vår kund och får erfarenhet som utvecklar din kompetens och ditt nätverk. Du har en konsultchef som du har en tät och nära dialog med, som säkerställer att du är nöjd i din anställning samt i uppdraget hos vår kund. Vi har kollektivavtal och följer de regler och avtal som finns på arbetsmarknaden, så att du som konsult kan känna dig trygg i din anställning hos oss. Har du några frågor är du alltid varmt välkommen att höra av dig till ansvarig konsultchef Andreas and@jksgroup.se (mailto:and@jksgroup.se) eller Martin mjo@jksgroup.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
JKS Sverige AB (org.nr 559020-5430), https://www.jksgroup.se/
215 32  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Staffing and Recruitment Consultant
Andreas Lindin
and@jksgroup.se

Jobbnummer
9955638

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