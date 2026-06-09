C och CE Chaufförer Malmö
JKS Sverige AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-06-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JKS Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vi söker chaufförer med C- eller CE-körkort i Malmöområdet!
Är du en erfaren chaufför som söker nya möjligheter? Vill du arbeta i ett välrenommerat företag där gemenskap, trivsel och professionalism står i fokus? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Som chaufför blir du en del av ett engagerat team som arbetar tillsammans för att leverera hög kvalitet och ge kunderna bästa möjliga service. Du kommer att arbeta i ett privatägt företag som värdesätter sina medarbetare och erbjuder en trygg och utvecklande arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Leverans och hämtning av gods, pallar och paket hos kunder
Daglig kundkontakt och service
Hantering av transportdokumentation
Säker och effektiv transport enligt gällande regler och rutinerOm tjänsten
Arbetet utgår från Malmö och omfattar körningar runt om i Skåne. Tjänsten kan vara förlagd på dag -och nattid, men arbetstiderna kan variera vilket ställer krav på flexibilitet.
Du får en gedigen introduktion där du tillsammans med erfarna kollegor lär känna rutterna och arbetsuppgifterna innan du kör självständigt.
Vi söker dig som
Har C- eller CE-körkort
Har giltigt YKB
Behärskar svenska i tal och skrift
Är serviceinriktad, ansvarstagande och pålitlig
Trivs med ett fysiskt arbete och har god körvana
Tycker om att möta människor och skapa goda kundrelationer
Meriterande är truckkort (A-B) och ADR-certifikat.
Vi erbjuder dig
Som konsult hos oss arbetar du i ett spännande uppdrag hos vår kund och får erfarenhet som utvecklar din kompetens och ditt nätverk. Du har en konsultchef som du har en tät och nära dialog med, som säkerställer att du är nöjd i din anställning samt i uppdraget hos vår kund. Vi har kollektivavtal och följer de regler och avtal som finns på arbetsmarknaden, så att du som konsult kan känna dig trygg i din anställning hos oss. Har du några frågor är du alltid varmt välkommen att höra av dig till ansvarig konsultchef Andreas and@jksgroup.se
(mailto:and@jksgroup.se
) eller Martin mjo@jksgroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430), https://www.jksgroup.se/
215 32 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Staffing and Recruitment Consultant
Andreas Lindin and@jksgroup.se Jobbnummer
9955638