C & CE Chaufförer till PostNord
2026-03-17
Vi söker nu drivna C & CE-chaufförer som brinner för distributionskörning! Du kommer bli anställd som ambulerande konsult hos Arena Personal och vara ute på uppdrag hos PostNord.
Vi söker dig som brinner för arbetet som chaufför! Arbetet är väldigt varierande och en dag är sällan den andra lik. Då arbetet som chaufför innehåller ett pressat tidsschema ställer vi krav på att du håller en god servicenivå trots högt arbetstempo. Du är företagets ansikte ut mot kund. För att klara arbetet behöver du vara flexibel, punktlig, händig och ha en bra inställning till service. Du gillar ansvar och är en lagspelare som värdesätter vikten av teamwork.
Detta uppdrag omfattar heltid och då arbetstiderna varierar kan arbetet vara dagtid och kvällstid.
Som person är du flexibel, pålitlig och stresstålig samt att du snabbt kan sätta dig in i nya rutiner och arbetsuppgifter. Som chaufför är du företagets ansikte ut mot kunder, därför är det viktigt att du håller en god servicenivå trots pressat tidsschema och högt arbetstempo. Du har lätt för att samarbeta och innehar god fysik då tunga lyft förekommer i arbetet.
Krav: * Körkort med behörighet C och/eller CE * YKB * Digitalt förarkort * Truckkort * Du behärskar svenska i tal och skrift då all kommunikation sker på svenska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6491210-1897868".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
252 31 HELSINGBORG
