C#/.NET utvecklare till Precio Fishbone
2025-09-26
Är du en erfaren utvecklare som vill arbeta med moderna IT-lösningar och bidra till spännande digitaliseringsprojekt hos olika kunder? Vill du dessutom utvecklas i en tekniskt intressant miljö tillsammans med engagerade kollegor? Då kan denna roll hos Precio Fishbone vara perfekt för dig!
OM TJÄNSTEN
Precio Fishbone är en ledande IT-specialist med lång erfarenhet av moderna lösningar och hjälper sina kunder att genomföra digitala transformationer på ett effektivt och smidigt sätt. Just nu söker de en erfaren C#/.NET-utvecklare som vill vara med och utveckla och modernisera system hos deras kunder.
Som utvecklare hos Precio Fishbone kommer du att arbeta med att vidareutveckla, nyutveckla och förvalta system, samt bidra till planering och kravinsamling. Du får möjlighet att påverka och förbättra tekniska lösningar i nära samarbete med kollegor och kunder.
Hos Precio Fishbone erbjuds du:
• En trivsam och familjär arbetsplats
• Flexibla arbetstider
• Möjlighet till personlig och teknisk utveckling
• Spännande projekt hos olika kunder
Dina arbetsuppgifter
I rollen som .NET-utvecklare hos Precio Fishbone får du möjlighet att delta i omväxlande och utmanande projekt hos deras kunder. Du arbetar med modern .NET-teknik och är delaktig i hela utvecklingskedjan - från koncept och design till implementation och driftsättning.
De är ett team som värdesätter hög kvalitet, smarta lösningar och ett kontinuerligt lärande tillsammans. Som C#/.Net utvecklare ansvarar du för att designa, utveckla och underhålla backend-system och applikationer. Du arbetar i ett agilt team för att leverera högkvalitativa mjukvarulösningar som möter deras kunders behov.
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst fem års arbetslivserfarenhet inom C#/.NET, ASP.NET och MVC
• Har goda kunskaper inom React, HTML, JavaScript/Typescript
• Har erfarenhet av agilt arbetssätt
• Har erfarenhet av SQL Server, SQL
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har arbetat med:
• Git, DevOps
• Windows Server med fokus på IIS
• UI/UX-design
• IT-säkerhet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ
• Lösningsorienterad
• Anpassningar
• Noggrann
Läs mer om Precio Fishbone här.
