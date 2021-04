C++ Linux Systemutvecklare till Cactus Rail - Aliby Consulting AB - Elektronikjobb i Mölndal

C++ Linux Systemutvecklare rekryteras till Cactus RailCactus Rail i Göteborg söker en erfaren C++ Linux Systemutvecklare som vill bygga lösningar i världsklass för en smartare järnväg och som:Motiveras av att få använda din tekniska kompetens för att bidra till bättre miljö och hållbarhet.Drivs av att utveckla "Mission critical systems" för samhällsviktiga funktioner.Vill bidra till att forma framtiden för samhället i en bransch i stark digitalisering, med nya kundvärden.Vill arbeta i en intressant mix av Operation Technology & Information Technology.Du kommer att få arbeta med systemutveckling och konfiguration mot stora komplexa trafikledningssystem för järnväg. Du kommer att arbeta genom hela kedjan, från visualisering till backbone på SuSE Linuxplattform, med utveckling främst i C++. Du arbetar med hög självständighet i ett kompetent team mot kund där du med fördel ser den tekniska helheten samt trivs med att hålla ihop projektet. Det finns en kontinuerlig strävan att automatisera konfigurationen genom att bygga script i Python eller motsvarande. Har du arbetat med test och testramverk så ser vi det som en fördel. Vi kör agilt i sprintteam med 5-6 personer. Du kommer även att ha beredskap rullandes vart 6e/7e vecka med en god extra kompensation som tack för din insats.UtmaningenDin första tid på Cactus handlar mycket om att lära känna teamet samt sätta dig in i systemen och greppa helheten från kod till konfiguration. Detta är den roliga utmaningen, att se hur allt hänger ihop från logik till automation i stora komplexa system. Du ska gilla att systemet hänger ihop med många olika delar vilket ger en intressant intellektuell utmaning.Dina egenskaperFör att lyckas väl i tjänsten på Cactus Rail tror vi att du är en:Civilingenjör med +5 års erfarenhet av att utveckla större komplexa system.Erfaren systemutvecklare som trivs med att knyta ihop legacy med det senaste samt arbeta med anpassningar såväl som nyutvecklingSjälvständig, holistisk och noggrann systemutvecklare som hunnit se en hel del. Du är öppen och nyfiken, van vid att driva komplex utveckling av stora tekniska system med ett aldrig sviktande helikopterperspektiv i alla lägen.Dynamisk ingenjör som med hög egen ambition och kraft kan och vill driva, utveckla och nå i mål med ett högt kvalitets- och säkerhetstänk samt stort egenansvar.Konsultmässig lugn och noggrann person som kan hålla huvudet kallt när något går fel då det handlar om missionskritiska system.Vad vi erbjuderÄven om vi är ett litet företag har vi höga ambitioner och utvecklar lösningar i världsklass. På Cactus är varje medarbetare avgörande för vår framgångssaga och behöver helt enkelt vara både holistisk och detaljorienterad. Vi erbjuder en öppen och kreativ atmosfär och du kommer att gå med i ett team med vassa utvecklare som alla strävar efter att leverera top of the line-lösningar.Information & KontaktOBS Cactus Rail kommer att tillämpa säkerhetsintervjuer med tillhörande registerkontroll innan anställning. Vi har kollektivavtal och övertidsersättning. Vi finns i i Mölndal på Flöjelbergsgatan 1C och sitter i ljusa, moderna lokaler.I denna rekrytering samarbetar Cactus Rail med Aliby, för mer info vänligen kontakta : Omar.Burazerovic@aliby.se / 0728-897441Om Cactus RailCactus Rail är ett mindre, oberoende produktutvecklingsföretag som levererar system och lösningar för verksamhetskritisk verksamhet i nyckelprojekt.Vi levererade det första trafikledningssystemet i början av 90-talet till Storstockholms Lokaltrafik (SL). Bland våra kunder finns nordiska infrastrukturägare såväl som globala järnvägsbolag. I november 2015 tilldelades Cactus en barriärbrytande order för nationell trafikledning.Kaktusen har gett sitt namn till vårt företag. Den lever och växer i tuffa miljöer med hårda krav på anpassningsförmåga, utveckling och hållbarhet. Precis som vi och våra system.Sista dag att ansöka är 2021-05-07