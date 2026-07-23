C kortschaufför till Alwaid AB
Tillväxt Botkyrka AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka Visa alla fordonsförarjobb i Botkyrka
2026-07-23
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C-chaufför till Alwaid AB
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Alwaid AB är ett etablerat företag inom livsmedelsimport och distribution. Företaget levererar ett brett sortiment av livsmedelsprodukter till kunder runt om i Sverige. Verksamheten präglas av kvalitet, ansvar och ett tydligt fokus på fungerande logistik och nöjda kunder. Alwaid AB har sitt säte i Stockholmsområdet och arbetar dagligen med leveranser till kunder i hela Stockholms län.
Just nu söker vi en C-chaufför då verksamheten fortsätter att utvecklas och behovet av pålitliga leveranser ökar. Du blir en viktig del av den dagliga driften och företagets ansikte ut mot kund.
Du kommer att arbeta nära lagerpersonal, orderansvarig och säljare. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor på plats.Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Som C-chaufför hos Alwaid AB ansvarar du för att leverera varor till företagets kunder på ett säkert och professionellt sätt. Rollen kombinerar chaufförsarbete med ansvar inom planering, lastning och kundkontakt.
Som C-chaufför kommer du bland annat att:
Börja dagen på kontoret i Botkyrka och förbereda inför arbetsdagen.
Gå igenom arbetsplanen dagen innan och planera rutt samt last för att undvika övervikt.
Stämma av med lagerpersonal så att rätt gods, följesedlar och arbetsorder är med.
Lasta lastbilen med förberedda pallar och använda automatiska truckar vid behov.
Köra ut leveranser till kunder inom Stockholms län.
Lossa pallar hos kund eller hjälpa till vid lossning.
Ta med tomma pallar tillbaka och stämma av antal via följesedel.
Hålla lastbilen ren, snygg och i gott skick beställa service och besiktning.
Ansvarsområden
Du har ett eget ansvar för att leveranser sker i tid och på ett säkert sätt. Du ansvarar för att följa trafikregler, planera körning efter väglag och hantera situationer med tungt arbete, exempelvis vid halt underlag eller snörika miljöer hos kund. Du ser även till att fordonet är tankat, besiktigat och servat så att det alltid är redo för arbete. Rollen kräver att du kan hantera perioder med hög arbetsbelastning.
Önskad profil
C-körkort
Giltigt YKB
Minst 3 års erfarenhet som chaufför
Goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull; eftersom du arbetar självständigt och representerar företaget hos kund.
Är lösningsorienterad; då oväntade situationer kan uppstå under arbetsdagen.
Är kommunikativ; eftersom du har daglig kontakt med kunder, lager och orderansvarig.
Klarar av hög arbetsbelastning; då tempot periodvis kan vara högt.
Meriterande om du:
Har kunskaper i engelska.
Talar arabiska, ukrainska eller ryska. Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Cirka 06.00–15.00, med hänsyn till trafik
Helgarbete: Kan förekomma vid behov
Placering: Stockholms län
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urval sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8112668-2113051". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3 (visa karta
)
147 40 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Jobbnummer
10009986