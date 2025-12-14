C J Advokatbyrå söker kollega i Luleå.
2025-12-14
C J Advokatbyrå är sedan många år väl etablerad i Norrbotten. Vi har ett attraktivt kontor i centrala Luleå, 260 meter från Luleå tingsrätt och förvaltningsrätt. Bland dina lokala kollegor finns advokat, biträdande jurister och sekreterare. I Stockholm finns ett större kontor med ett tiotal advokater/biträdande jurister. Vi har även kontor i Uppsala och Södertälje. Vi är en kollegial arbetsplats som arbetar i nära samarbete med varandra.
Nu söker vi förstärkning inom vårt verksamhetsområde som arbetar framförallt utifrån offentliga förordnanden. C J Advokatbyrå är en uppskattad byrå i Norrbotten inom migrationsrätt, brottmål, tvångsmål och familjerätt och vi vill expandera ytterligare.
Vi söker dig som är nyutexaminerad jurist eller tar juristexamen i närtid . Körkort och egen bil är en fördel.
Om du känner att du är den vi söker, maila oss på rekrytering@cjadvokat.se
Om du vill bifoga ett personligt brev, beskriv varför du söker dig till oss och hur du ser på din karriär de närmaste fem åren.
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
