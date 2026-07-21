C Chaufför Strängnäs

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Strängnäs
2026-07-21


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C‐chaufför sökes till uppdrag i Strängnäs
Vi söker nu en pålitlig och serviceinriktad C‐chaufför till vår verksamhet i Strängnäs. Tjänsten passar dig som trivs bakom ratten, uppskattar ordning och ansvar samt vill arbeta i en stabil verksamhet med tydliga rutiner.
Som C‐chaufför hos oss arbetar du med distribution och transporter inom Strängnäs med omnejd. Du är en viktig representant ute hos kund och har en central roll i att leveranser sker säkert, punktligt och professionellt.

Publiceringsdatum
2026-07-21

Dina arbetsuppgifter
Distribution av gods enligt planerade körscheman
Lastning och lossning av fordon
Hantering av frakthandlingar och digitala system
Daglig tillsyn av fordon samt rapportering av avvikelser
Kundkontakt vid leverans

Vi söker dig som
Är ansvarsfull, noggrann och självgående
Har god känsla för service och bemötande
Klarar ett fysiskt arbete och håller ett högt säkerhetstänk
Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Kvalifikationer
C‐körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Meriterande
Truckkort
Erfarenhet av distribution eller liknande arbete
Lokalkännedom i Strängnäsområdet

Vi erbjuder
Trygg anställning enligt kollektivavtal
Ordnade arbetsförhållanden och tydliga körscheman
Moderna och välskötta fordon
Ett professionellt och stöttande arbetsklimat

Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207)
Strängnäs (visa karta)
645 42  STRÄNGNÄS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kraftsam R&B

Kontakt
Rekrytering
Amir Stein
amir@kraftsam.se
0707770288

Jobbnummer
10007966

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