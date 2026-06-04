C Chaufför

365 BTS AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-06-04


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Vi söker erfarna och pålitliga C-chaufförer för distributionsuppdrag i södra Stockholm.
Som
en del i vårt team kommer du vara ansvarig för att leverera gods på ett säkert
och effektivt sätt till våra kunder.
Dina
ansvarsområden inkluderar att köra lastbil, lastning och lossning av varor,
samt att säkerställa att leveranserna utförs enligt schemalagda rutiner.
Vi
letar efter medarbetare som är självgående, noggranna och har stark
arbetsmoral.
Du
som söker har C-behörighet med god erfarenhet inom
yrket.
Du
innehar giltigt YKB samt förarkort.
Meriterande
om du även har truckkort och utbildning inom ADR.
Ansök redan idag och
bli en del av vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: jobb@365bts.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
365 BTS AB (org.nr 559069-0334)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9947589

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