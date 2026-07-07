C/CE-chaufför sökes i Malmö - omgående start!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-07-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du en erfaren eller nyexaminerad C/CE-chaufför som trivs med distribution, kundkontakt och ett självständigt arbete? Nu söker vi C/CE-chaufförer för ett spännande uppdrag hos en av våra kunder inom livsmedelslogistik.
Här får du ett varierande arbete där du ansvarar för att leverera temperaturkänsliga varor med hög kvalitet och service. Du blir en viktig del av logistikkedjan och företagets ansikte utåt i mötet med kunderna.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som C/CE-chaufför kommer du att distribuera livsmedel samt kyl- och frysvaror till företag och verksamheter. Arbetet innebär både körning och praktiska moment där du ansvarar för leveransen från lastning till lossning.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
Distribuera livsmedel och temperaturkänsliga varor.
Lastning och lossning
Hantera multitempgods och temperaturzoner.
Arbeta med kylaggregat och säkerställa rätt temperatur under transport.
Ge kunder ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
Arbeta självständigt och ta ansvar för dagens leveranser.
Arbetet är fysiskt och kräver att du trivs med ett aktivt arbete.
Arbetstider: Starttiden varierar mellan kl. 04.00 och 08.00, beroende på körschema.
Arbetspassen är cirka 13 timmar långa och följer ett rullande schema.
Period: Tjänsten har omgående start och uppdraget beräknas pågå minst fram till årsskiftet.
Placeringsort: Malmö
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
Har C eller CE-körkort
Har giltigt YKB
Har ADR 1.3
Har truckkort A (ståstaplare)
Behärskar svenska eller engelska i tal.
Är ansvarstagande, noggrann och har ett högt säkerhetstänk.
Trivs med kundkontakt och har en god känsla för service.
Är flexibel och bekväm med långa arbetspass.
Har god fysik då arbetet innebär lastning och lossning
Det är meriterande om du har erfarenhet av livsmedelsdistribution, kyl- och frystransporter eller arbete med multitempfordon, men det är inget krav. Har du nyligen tagit ditt CE-körkort får du en gedigen introduktion innan du börjar köra själv.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Låter det här som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Grynbodgatan 3 (visa karta
)
211 33 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Petronella Pedersen transport.sverige@studentconsulting.com Jobbnummer
9995960