C/CE chaufförer sökes till SC transport!
2026-01-19
Är du nybliven C/CE chaufför? Eller är du en erfaren yrkeschaufför på jakt efter nya utmaningar? Då har vi spännande uppdrag till dig!
SC transport har närmare 20 års erfarenhet av transportbranschen och samarbetar idag med några av landets största transportbolag. Vi är specialister på bemanning och rekrytering av yrkeschaufförer och finns på över 206 orter i Sverige.
Till våra uppdrag i Stockholm söker vi nu dig som har C och/eller CE behörighet samt giltigt YKB. Då vi samarbetar med flertalet transportföretag, kan vi erbjuda en bredd av olika uppdrag. Vi kan därför matcha dig mot det uppdrag som passar dig bäst när det kommer till arbetsuppgifter och arbetstider. Gemensamt för samtliga uppdrag är att vi söker medarbetare som gillar kundkontakter, service och som mer än gärna är företagets ansikte utåt. Vi söker alltså er chaufförer som är serviceinriktade och som inte har något emot att hoppa ur förarhytten för att bistå kunderna med den hjälp de behöver.
Arbetstiderna kan beroende på uppdrag vara förlagda på både förmiddagar, eftermiddagar och natt. Tjänsterna är på heltid med förväntad start under våren 2026. Du kommer att börja och sluta dina arbetspass i Stockholm och goda chanser till förlängning och fortsatt anställning efter utfört uppdrag finns.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten är:
• C och/eller CE behörighet samt YKB.
• God kommunikationsförmåga
Meriterande om du har ADR samt truckkort. Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom service, logistik och kundhantering. Vi söker dig som är driven och som brinner för chaufförsyrket. Som person är du inte rädd för att ta i, då arbetet kan vara fysiskt krävande.
Är du den vi söker? Ansök om tjänsten via länken nedan, eller genom att besöka vår hemsida. Rekrytering sker löpande och tjänsterna kommer att kunna tillsättas innan ansökningstidens slutdatum. Utdrag ur belastningsregister kan förekomma.
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
