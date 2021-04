C/CE Chaufförer sökes för heltidsuppdrag över sommaren! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Fordonsförarjobb i Uddevalla

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Uddevalla2021-04-03Är du en person som uppskattar en arbetsdag som är varierad och har puls? Vill du spendera sommaren på stranden eller vill du hellre utvecklas och se Västra Götaland i sommarskrud från förarsätet? Då har vi jobbet för dig!Oavsett om du är nyexaminerad chaufför eller har lång erfarenhet och kanske bara behöver ett miljöombyte så har vi arbetet för dig! Nu söker vi på StudentConsulting efter lastbilschaufförer med C/CE-behörighet som utgår från Uddevalla. Vi tror på att skapa ett team med medarbetare med positivt mindset som vill utveckas i sin arbetsroll vilket denna tjänst ger möjlighet till!Behovet kommer vara från perioden juni-augusti och du kommer under denna perioden arbeta heltid. Detta uppdraget har arbetstid under dag, men det finns även möjlighet att jobba natt om du känner att det passar dig bättre!Du som hittat till denna annons har nu nyckeln in till några av Sveriges absolut ledande företag inom logistik. Genom StudentConsulting kommer du till en arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter där du inte enbart kommer kunna utvecklas, du kommer också trivas under tiden!2021-04-03Du som söker är punktlig, noggrann och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och har en god servicekänsla gentemot företagets kunder där du är duktig på att ge ett professionellt bemötande. Du behöver vara i god fysisk form då en del tunga lyft förekommer.Du som söker har körkort, antingen med behörighet C eller CE. Du behöver också ha YKB och digitalt förarbevis. Du ska även vara ostraffad.MeriterandeUtbildning inom ADR ses som meriterande.Erfarenhet från yrket ses som meriterande.Urvalsprocessen sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att få träffa dig på en personlig intervjuMångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 3-6 månFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-23Studentconsulting Sweden AB (Publ)5671240