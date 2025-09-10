C/CE chaufför sökes i Stockholm
Söker du nästa utmaning som C/CE-chaufför i Stockholm? Se hit! Vi expanderar och söker därför fler ambitiösa C- och CE-chaufförer till våra kunder i Västberga och Rosersberg. Vi söker både extrapersonal och heltid. För rätt person kan det leda till fast anställning direkt hos kundföretaget du kör för.
Arbetsuppgifterna kan variera men huvudsakligen är våra kunder verksamma inom distribution därför ser vi gärna att du har några års erfarenhet med liknande arbeten men inget krav. Vem söker vi? Vi söker dig som är självgående, punktlig och tar ansvar i din roll som chaufför. Du är ambitiös och har ett genuint intresse för chaufförsyrket. Vidare ser vi även att du är serviceinriktad, förstår helheten i ditt arbete och är lyhörd för verksamhetens behov. Krav för att söka denna tjänst:
C-kort
Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
Digitalt färdskrivarkort
Truckkort
Meriterande är CE-behörighet, ADR samt god lokalkännedom i Storstockholm.
Övrigt: Sök tjänsten via ansökningslänken genom att klicka på Skicka ansökan. Vi tar endast emot ansökningar via vår karriärsida. För mer information om jobbet är du välkommen att kontakta oss på 08-555 687 00, dagtid vardagar.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och framåt och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Mer info om oss hittar du på www.bemannix.se!
