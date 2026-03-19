C / CE - chaufförer
Vill du ha ett varierande och tryggt jobb bakom ratten?
Nu söker Jobcenter Östergötland engagerade och pålitliga C- och CE - chaufförer till våra uppdrag.
Om Tjänsten:
Som chaufför hos oss kommer du att arbeta med transporter inom distribution, fjärrkörning eller specialuppdrag beroende på din erfarenhet sedan tidigare.
Du blir en viktig del av logistikkedjan och representerar både oss och våra kunder ute på vägarna.
Vi söker dig som:
Har C eller CE kort
Har minst 2-3års erfarenhet ute på vägarna
Innehar giltig YKB
Har digitalt förarkort
Talar och skriver Svenska flytande.
Har goda Engelska kunskaper i tal & skrift
Är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad.
Meriterande är:
ADR-behörighet
Truckkort enligt TPL10 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobcenter in Sweden AB
(org.nr 559028-7412) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lina Sundström lina.sundstrom@jobcenter.se Jobbnummer
9806575