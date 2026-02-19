C/C++ utvecklare till B3 Next i Västerås
2026-02-19
Vill du vara med och utveckla avancerade tekniska lösningar
tillsammans med några av Sveriges mest välkända industriföretag? Hos B3 Next
får du möjlighet att arbeta med mjukvara som har verklig påverkan, i uppdrag
för exempelvis ABB, Hitachi, Försvarsmakten och Volvo.
Just nu söker vi en erfaren utvecklare inom C och C++ som
har ett genuint intresse för inbyggda system. Du blir en del av ett växande
team i Västerås och får vara med och forma framtidens tekniska lösningar.
I rollen kommer du bland annat att:
Utveckla
programvara i C/C++ för inbyggda system och mikrokontrollers
Arbeta
i Linux-miljöer och med realtidsapplikationer
Delta
i hela utvecklingskedjan, från kravanalys till implementation, test och
leverans
Samarbeta
tätt med kundens utvecklingsteam, ofta i agila miljöer
Vara
en aktiv del av ett team som skapar tekniska lösningar för framtiden
Vi söker dig som:
Har
en högskoleutbildning inom datateknik, inbyggda system eller liknande
Har
minst tre års erfarenhet av mjukvaruutveckling i C/C++
Är
självgående och trygg i din tekniska kompetens
Kommunicerar
obehindrat på svenska och engelska
Det är extra meriterande om du:
Har
erfarenhet från en liknande roll inom försvar, industri eller
energisektorn
Vem är du?
Vi söker dig som är konsultmässig, prestigelös och nyfiken.
Du trivs i team, har lätt för att sätta dig in i kundens behov och vill vara en
del av något långsiktigt.
Vi ser gärna att du är engagerad och vill vara med på B3 Nexts tillväxtresa i
Västerås.
Om B3 Next
B3 Next är ett konsultbolag med en tydlig vision - att skapa
en arbetsplats där teknik, innovation och trivsel går hand i hand. Som en del
av B3 Consulting Group, ett av Sveriges ledande konsultföretag inom IT och
management, är B3 Next verksamma i Västerås med fokus på affärskritisk IT och
inbyggda system.
Här arbetar man nära ledande aktörer inom industrin, bland
annat inom energi, automation och försvar. Konsulter på B3 Next får möjlighet
att arbeta i spännande och teknikintensiva uppdrag, ofta med hög affärskritisk
betydelse. Rollen innebär ett nära samarbete med kundens team där du som
konsult bidrar med din spetskompetens och tekniska erfarenhet.
Företagskulturen präglas av stark gemenskap, öppenhet och
ett långsiktigt engagemang. Varje medarbetare får en personlig utvecklingsplan
och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling - något som genomsyrar B3
Nexts syn på hållbar tillväxt.
Om Framtiden AB
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och har
som mål att göra skillnad i människors liv - genom att hjälpa människor att
hitta rätt jobb och företag att hitta rätt medarbetare. Vi är specialister på
att matcha rätt talanger med rätt uppdrag och finns på sju orter runt om i
Sverige.
I denna roll kommer du att bli direktanställd av B3 Next.
Rekryteringsprocess
Telefonintervju
med Framtiden
Intervju
med Framtiden
Referenstagning
Intervju
med kund
Beslut
Så ansöker du
