C/C++-utvecklare till B3 Next i Västerås
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2026-01-17
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige
Vi söker nu en driven och nyfiken C/C++-utvecklare till vår kund B3 Next, som är en del av B3 Consulting Group. Hos B3 Next får du möjlighet att arbeta med några av Sveriges mest innovativa och marknadsledande företag inom industri och försvar - bland annat ABB, Hitachi, Westermo, Försvarsmakten, FMV och Volvo.
OM TJÄNSTEN
B3 Next är ett konsultbolag med en tydlig vision - att skapa en arbetsplats där teknik, innovation och trivsel går hand i hand. Som konsult hos B3 Next erbjuds du:
• Spännande uppdrag hos branschledande kunder
• Frihet och flexibilitet med möjlighet till hybridarbete beroende på uppdrag
• En familjär kultur där du får vara med och bygga något från grunden
• Personlig utvecklingsplan och kompetensutveckling - B3 Next investerar i din framtid
• Fast eller flexibel lönemodell, du väljer det som passar dig
B3 Next värdesätter nyfikenhet, driv och samarbete. Här får du chansen att växa och utvecklas tillsammans med likasinnade kollegor. I den senaste medarbetarundersökningen uppgav 92 % att de trivs - något som speglar bolagets energi, inkluderande kultur och fokus på välmående.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-17Dina arbetsuppgifter
Som C/C++-utvecklare hos B3 Next kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att:
• Utveckla högpresterande mjukvarulösningar för avancerade inbyggda system och mikrokontrollers
• Designa och optimera mjukvara i C/C++ för industriella applikationer
• Arbeta med Linux-baserade system och delta i hela utvecklingsprocessen - från kravställning till implementation och testning
• Samarbeta med ledande ingenjörer och utvecklingsteam hos B3 Nexts kunder
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar en högskoleutbildning inom datateknik, inbyggda system eller motsvarande
• Har minst 2 års erfarenhet av mjukvaruutveckling i C/C++
• Besitter goda kunskaper i svenska och engelska
Det är högt meriterande om du som söker har arbetat som konsult och kommer med ett befintligt nätverk och/eller pågående uppdrag.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om B3 Next här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115892". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9689958