C#-utvecklare till vår kund i Malmö

Uppdragsbeskrivning
För vår kunds räkning söker vi nu efter en senior C#-utvecklare. I rollen som utvecklare så kommer du att vara en del av ett agilt utvecklingsteam som har som uppgift att utveckla flera tjänster i Microsoft Azure som utgör backend i deras biljettsystem.
Obligatoriska kvalifikationer
Modern C#
• NET
SQL/noSQL databaser
Micro services
ARM/Bicep/yml för pipelines
API-design och -utveckling
Git
CI/CD-pipelines (GitHub Actions)
Enhetstester
Granska kod
Agilt arbetssätt
Meriterande krav
Automatiserade API-tester
Microsoft DevOps
Docker/Kubernetes
Betalflöden samt integrationer mot betallösningar
Minimal APIs
Azure-molnlösning
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
