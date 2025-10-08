C#-utvecklare till vår kund i Malmö

Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Malmö
2025-10-08


Uppdragsbeskrivning

För vår kunds räkning söker vi nu efter en senior C#-utvecklare. I rollen som utvecklare så kommer du att vara en del av ett agilt utvecklingsteam som har som uppgift att utveckla flera tjänster i Microsoft Azure som utgör backend i deras biljettsystem.

Obligatoriska kvalifikationer

Modern C#
• NET
SQL/noSQL databaser
Micro services
ARM/Bicep/yml för pipelines
API-design och -utveckling
Git
CI/CD-pipelines (GitHub Actions)
Enhetstester
Granska kod
Agilt arbetssätt

Meriterande krav

Automatiserade API-tester
Microsoft DevOps
Docker/Kubernetes
Betalflöden samt integrationer mot betallösningar
Minimal APIs
Azure-molnlösning

Din ansökan

Publiceringsdatum
2025-10-08

Om företaget
Ersättning
Månadslön - Fast lön

Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quest Consulting Sverige AB (org.nr 556945-6659), https://quest.se/

Jobbnummer
9547797

