C++-utvecklare till Nexer R&D:s inhouse team! - Nexer AB - Elektronikjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Nexer AB

Nexer AB / Elektronikjobb / Göteborg2021-07-07Vi på Nexer R&D söker nu efter duktiga systemutvecklare till vår stora inhouseleverans på Lindholmen i Göteborg! Här får du arbeta med den senaste tekniken inom telekombranschen i nära samarbete med andra duktiga utvecklare. Ta chansen att bli del av vår grupp med engagerade och skickliga problemlösare som har roligt tillsammans - skicka in din ansökan idag!Hur ser rollen ut?Uppdrag hos Nexer R&D karaktäriseras alltid av högteknologisk och komplex mjukvaruutveckling, så även i detta fall. Vi har ett långtgående samarbete med en ledande telekomleverantör i Göteborg där vi i en stor teamleverans med nio agila team som arbetar för att utveckla morgondagens telenät!Utvecklingen sker i tvärfunktionella agila team med fokus på systemutveckling i C++. Därtill får du möjlighet att arbeta med de nyaste teknikerna kring CI/CD och agila arbetssätt. Våra team arbetar väldigt självständigt och har stor möjlighet att påverka sin utveckling både inom det tekniska såväl som genom teamets arbetssätt och gemensamma aktiviteter. Du som gillar att engagera dig och att få möjlighet att ta eget ansvar kommer trivas bra hos oss. På sikt finns det även möjlighet att axla rollen som Scrum Master för något av teamen.Förutom ett roligt och utmanade uppdrag blir du del av ett stort gäng duktiga utvecklare som sporrar varandra att bli bättre, i en blandning av erfarenhetsnivå, ålder, kön och nationalitet. Tillsammans gör vi mycket för att främja kompetensutveckling med både teknisk inriktning såväl som för att utveckla ledarskap, kommunikation och samarbete internt. Vi anordnar även sociala aktiviteter som interna hackathons och after works.Precis som de andra konsulterna inom Nexer R&D har du stora möjligheter att utvecklas vidare i din roll, vi vill satsa på dig på lång sikt! Efterhand som du känner dig sugen på något nytt ser vi gärna att du fortsätter ut på andra kunduppdrag genom oss.2021-07-07Vi har möjlighet att ta in både dig som är junior med något års erfarenhet till dig som redan arbetat fler år i branschen. I grund och botten tror vi att du har enteknisk utbildning så som civil-eller högskoleingenjör inom Computer Science, Software Engineering, Electrical Engineering, eller motsvarande. Vi hoppas även att du har erfarenhet av:Produktutveckling i C++Arbete i Linux-miljöAgila arbetssättTvärfunktionella teamArbete med CI/CD genom exempelvis Jenkins.Versionshantering genom Git eller motsvarandeTestdriven utveckling (TDD)Vidare är självklart andra programmeringserfarenheter alltid meriterande, ex utveckling i java, C, C# och/eller scriptspråk som Python, Ruby eller Bash.Teamarbete är centralt i detta uppdrag; vi letar efter personer som säger VI och inte JAG. Du som tycker om nära samarbete och att få lösa problem tillsammans med dina kollegor kommer lyckas bra i den här rollen!Dina personliga egenskaper är viktiga för oss då vill behålla den atmosfär vi har idag. Våra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar. Du respekterar dina kollegor och har en stark vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra samt lyssna och lära.Sist men inte minst, vi vill att du skall fortsätta att utvecklas och ha kul på jobbet!Hur är Nexer som arbetsgivare?På Nexer tänker vi att varje ny idé, varje innovation och ny bekantskap är ett löfte om en bättre framtid. För dig, för våra kunder och för världen vi lever i.Framtiden är inte en avlägsen dröm, den skapas av handlingarna vi gör idag. Hos Nexer får du möjlighet att drömma stort, tänka smart och se till att saker verkligen händer. Vi tar visionära idéer och skapar konkreta strategier. Vi använder teknik som verktyg för framsteg och hittar nya sätt att kommunicera på.Vi arbetar värdestyrt och lägger vårt hjärta i allting vi gör. Du får nära till dem som fattar beslut och du kan alltid vara med och påverka. Jobbar du på Nexer får du en stark arbetsgivare med internationell närvaro och stora möjligheter att utvecklas.AnsökanVarmt välkommen att skicka in din ansökan nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via mail, men du som har frågar är mycket välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Klara Matsdotter på klara.matsdotter@nexergoup.com Om NexerNexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Pink Programming, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 1 600 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratSista dag att ansöka är 2021-08-19Nexer AB5852864