C#-utvecklare till konsultbolag!
Vill du utveckla samhällsviktiga system och samtidigt ta klivet mot en mer konsultmässig och affärsnära roll? Då kan detta vara nästa steg för dig!Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Vår kund fortsätter att växa och söker nu en erfaren C#-utvecklare till sitt Public 360°-team i Solna. Här får du jobba i ett internationellt och kompetent team och bidra till att tillhandahålla nödvändig infrastruktur för effektiv ärende- och dokumenthantering, främst inom offentlig sektor.
Vår kund är en ledande leverantör av ärende- och dokumenthanteringssystem i Norden. Public 360° används av hundratals myndigheter och offentliga organisationer och utgör en central del av den digitala infrastrukturen som gör samhällets tjänster mer effektiva.
Det här är en roll för dig som vill utvecklas tekniskt - men också växa som konsult, ta ansvar i kundrelationer och på sikt kunna sälja in lösningar och projekt.
Du erbjuds
Ett långsiktigt konsultuppdrag på initialt 6 månader med goda möjligheter till förlängning
En utvecklande roll med stora möjligheter att växa mot nya roller internt
Hybridarbete och flexibla arbetstider
Marknadsmässig lön beroende på erfarenhet- och kompetensnivåDina arbetsuppgifter
Som Systemutvecklare kommer du att arbeta med utveckling, anpassningar och integrationer kopplade till vår klients kärnprodukt Public 360°. Du kommer att bidra till att skapa effektiva lösningar för ärende- och dokumenthantering, i samarbete med ett dedikerat team.
Utveckling i C#, React, SQL Server samt i Public 360°
Anpassningar, integrationer och tillägg kopplade till Public 360°
Driva dialog med kunder kring tekniska behov, lösningar och projekt
Bidra i både nyutveckling och implementation
Delta i kundmöten och representera företaget på ett affärsmässigt sätt
På sikt kan du även få möjlighet att driva egna kundkontakter, vara med och sälja in lösningar, tillägg och projekt samt bidra till anbuds- och offerarbete.
Vi söker dig som
Har 2-5 års erfarenhet av systemutveckling
Har goda kunskaper i C# eller Java, React, SQL server samt gärna Public 360°
Har relevant utbildning inom IT eller motsvarande i erfarenhet
Trivs i kunddialoger och har en konsultmässig approach
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av offentlig sektor
Erfarenhet av Public 360° eller andra ärende-/dokumenthanteringssystem
För att räknas som senior behöver du kunna bidra till försäljning, nätverkande och affärsutveckling - inte bara vara tekniskt skicklig.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Är trygg i att ta ansvar både tekniskt och i kundrelationer
Har ett affärstänk och är nyfiken på att sälja in lösningar
Skulle kunna driva eget AB eller förstår hur konsultaffären fungerar
Är proaktiv, kommunikativ och självgående
För detta uppdrag kommer vi att genomföra en säkerhetsprövning. För att kunna påbörja uppdraget behöver du kunna genomgå och bli godkänd i samtliga steg av säkerhetsprövningsprocessen, inklusive bakgrundskontroll och uppgiftsinhämtning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
