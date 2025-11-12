C - Chaufför vid behov
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi på Evrything AB växer och söker nu flexibla, ansvarstagande personer som kan hoppa in vid behov inom transport.
Hos oss är ingen dag den andra lik - vi jobbar i ett högt tempo där det gäller att vara effektiv, lösningsorienterad och alltid ha ett leende på läpparna.
Det är meriterande om du gillar att lastbil, trivs ute på vägarna och gillar när det händer saker.
Behovsanställning / extra vid behov
Arbetet kan innebära transport, leverans.
Passar perfekt för dig som redan har en annan sysselsättning
Vi söker dig som:
Är punktlig, självgående och pålitlig
Har C-körkort
Trivs i ett rörligt arbete och gillar kundkontakt
Är flexibel och gillar att lösa problem i farten
Flytande svenska + engelska
Låter det som något för dig?
Skicka en kort presentation och kontaktuppgifter till oss på marcus@evrything så hör vi av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: marcus@evrything.se Arbetsgivare Evrything AB
(org.nr 559300-1687) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
