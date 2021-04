Byggvakt (kriminalvårdare) till Anstalten Tidaholm - Kriminalvården, Anstalten Tidaholm - Kriminalvårdarjobb i Tidaholm

Kriminalvården, Anstalten Tidaholm / Kriminalvårdarjobb / Tidaholm2021-04-09Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Läs mer om anstalten Tidaholms verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/tidaholm/#om Verksamhetsområde (VO) Tidaholm består av anstalten i Tidaholm med plats för 160 klienter, som verkställer långa fängelsestraff. Anstalten har en hög nationell säkerhetsklassificering. Anstalten leds av en kriminalvårdschef, som tillsammans med ledningsgruppen har det operativa ansvaret. Anstalten har ca 200 anställda fördelade inom flera olika yrkesgrupper och kompetenser2021-04-09Som byggvakt ingår du i ett arbetslag och du kommer att vara behjälplig med alla in- och utpasseringar samt ledsagning/bevakning av behöriga hantverkare och entreprenörer i samband med underhållsarbete på anstalten.Befattningen klassificeras som kriminalvårdare, då tjänstetitel som byggvakt inte finns inom myndigheten.Dina personliga egenskaper är viktiga. Som byggvakt behöver du vara stabil och ha ett gott omdöme. Du är ansvarstagande och pålitlig. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för verksamheten och säkerheten så du behöver ha en god samarbetsförmåga, vara initiativtagande och flexibel samt kunna lyssna in och tydligt kommunicera.Vi söker dig som har:Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställningFullständig gymnasiekompetens (läs mer via länk under övrigt)Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skriftB-körkortDu delar kriminalvårdens grundläggande värderingar om human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Vi lägger stor vikt vid personliglämplighet och du förväntas, med ditt förhållningssätt, bidra till att alla blir likvärdigt och korrekt bemötta.ÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Denna befattning är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.I denna rekrytering tillämpas löpande urval vilket innebär att intervjuer kommer att påbörjas under ansökningstiden.Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.För att jobba som kriminalvårdare/ byggvakt behöver du ha fullständig gymnasiekompetens, läs mer om vad det innebär här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/yrkesroller/kriminalvardare/utbildningskrav-for-kriminalvardare/ För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Måndag - fredag Tidsbegränsad anställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Månadslön Individuell lönesättning tillämpasSista dag att ansöka är 2021-04-30Kriminalvården, Anstalten Tidaholm5680470