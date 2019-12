Byggsäljare till Göteborg - SalesOnly Sverige AB - Säljarjobb i Göteborg

SalesOnly Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg2019-12-23Byggsäljare till Optimera i Göteborg - Söker du ett utvecklande arbete i ett expansivt företag, då kan detta vara någonting för dig! Optimera Svenska AB är en ständigt växande aktör inom byggbranschen och söker just nu en byggsäljare till vår omtyckta, trevliga och mycket framgångsdrivna enhet i Göteborg.Om TjänstenVi söker dig som är en driven byggsäljare med några års erfarenhet. Det är viktigt att du trivs i rollen med nykundsbearbetning och att göra arbetsplatsbesök. Vi kan erbjuda ett spännande och utvecklande arbete i ett expansivt företag, där du kommer att arbeta med våra proffskunder. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Försäljning av byggmaterial och förnödenheterBearbetning och kontakt med nya och befintliga kunderKundansvar och förhandling gentemot kundOrdermottagning, offertskrivning samt uppföljningOm OptimeraOptimera Svenska AB är en av Sveriges ledande bygghandelskedjor för yrkeskunder och har idag 57 byggvaruhus i Sverige och säte i Malmö. Optimera har cirka 900 anställda och omsätter ca 4 miljarder SEK. Optimera finns även i Norge, Estland samt Lettland och ägs av den franska koncernen Saint-Gobain som är en av Europas största leverantörer av byggmaterial. Saint-Gobain omsätter ca 41 miljarder Euro och har mer än 179 000 anställda i 67 länder.Vi erbjuderEn utmanande tjänst i ett växande bolag.Goda utvecklingsmöjligheter hos ett företag som satsar och bryr sig om sin personal.En trygg arbetsplats, med starka ägare.Möjlighet att arbeta med ett starkt varumärke som erbjuder innovativa och enkla lösningar, välplanerade enheter, kundanpassat sortiment och hög tillgänglighet.Trevliga, engagerade, kompetenta och tekniskt kunniga kollegor.Tydliga ledord - Personligt, Tryggt och Enkelt något som vi hoppas att våra kunder känner i all kontakt med oss.Optimeras mål är att vara Sveriges bästa Bygghandel för Proffs och erbjuder allt till Proffsbyggaren: Byggmaterial, trä, tak, golv, dörrar, fönster, kök, maskiner, verktyg, förvaring och personliga skydd.Vem är du?Vi söker dig med ett starkt driv och försäljningsvana gentemot yrkeskund, då vikten av förståelse för dina kunders behov och köpprocess är stor. Vi ser gärna att du har erfarenhet från byggbranschen, kombinerat med god produktkunskap. Som person är du ambitiös, strukturerad, effektiv, lojal och en god relationsbyggare med förmåga att erbjuda kunderna enkla och hållbara lösningar.2019-12-23Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifterGod produktkännedom inom byggsektorn och erfarenhet av offertskrivningLokalkännedom och kontakter i branschenGymnasieutbildningKörkort krävs för tjänstenDina personliga egenskaper:Målmedveten och handlingskraftigHar förmåga och talang inom säljUppskattar högt tempo och är en lagspelareLätt för att skapa goda relationer såväl internt som externtI denna rekrytering samarbetar vi med SalesOnlys rekryteringskonsult Kajsa Sandén. Önskas ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att kontakta Kajsa, på tel: 0735-21 65 31 eller via mail: kajsa.sanden@salesonly.se . Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Intervjuer sker löpande och intervjuer genomförs vecka 3-5. Varmt välkommen med din ansökan!Sökord: Säljtjänst, Byggsäljare, säljare, bygg, account manager, innesäljare, Optimera, Proffssäljare, AMVaraktighet, arbetstidHeltid tillsvidareanställningMånadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2020-01-31Salesonly Sverige AB5019180