Byggprojektledare Till Ebab I Västerås
2025-11-03
EBAB är ett byggföretag som grundades 1995, som har samlat på sig mycket lång och bred kompetens inom byggsektorn. EBAB verkar i huvudsak inom Örebro och Västmanlands län med omnejd. Dock finns inga geografiska gränser för verksamheten. EBAB Byggservice ska vara den självklara byggpartnern för våra kunder som idag är fastighetsbolag, försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och enskilda entreprenader. Läs mer på www.ebab.nu
Byggprojektledare till EBAB i Västerås
Vill du driva spännande byggprojekt och bidra till utvecklingen av framtidens hållbara fastigheter? Vill du vara med och bidra till att vi lyckas även i Västerås med vår satsning där?
Trivs du med att leda och samordna projekt från idé till färdigställande?
Då kan du vara den Byggprojektledare vi söker till vårt nya team på EBAB i Västerås!
Vi söker dig som vill arbeta med byggprojekt i en stimulerande och utvecklande miljö tillsammans med engagerade kollegor.
Arbetsuppgifter och ansvarDu kommer att leda, planera och följa upp byggprojekt genom hela processen - från förstudie till överlämning. Du ansvarar för budget, tidplaner och kvalitet i de olika projekten.
Samtidigt är du den som samordnar och kommunicerar med beställare, entreprenörer, konsulter och övriga intressenter i våra projekt.
Du säkerställer att projekten genomförs enligt lagar, regler och EBAB:s hållbarhetsmål.
Med din tidigare erfarenhet bidrar Du till att vidareutveckla arbetssätt och metoder inom byggprojektledning.
Kvalifikationer och erfarenhet för byggprojektledning hos EBAB
Du har säkert en eftergymnasial utbildning inom bygg, samhällsbyggnad, teknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Vi vill att du har erfarenhet av att leda eller samordna byggprojekt, gärna från både beställar- och entreprenadsidan och har god kännedom om relevanta lagar, avtal och regelverk inom byggbranschen. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i MEPS eller Wiksells.
God digital kompetens och vana av digitala projekt- och planeringsverktyg B-körkort är ett krav
Personliga egenskaper som vi efterfrågar
Du är strukturerad och noggrann med en god förmåga att prioritera och följa upp. Du är en relationsskapare som trivs med att samarbeta med olika parter i projekten.
För att klara rollen krävs också att du är lösningsorienterad och flexibel vid förändrade förutsättningar, samtidigt initiativtagande och engagerad i att utveckla både dig själv och våra arbetsprocesser.
Det är viktigt att du har en bra kommunikativ förmåga och att du kan uttrycka dig tydligt i tal och skrift på svenska.
Varför Du ska välja EBAB?
• Om du vill arbeta i ett företag där du både kan påverka och utveckla dig själv och din egna roll inom kontoret i Västerås, så är det här företaget för dig!
Den här rollen är en nyckelroll för vår verksamhet i Västerås, så du kommer att vara en viktig spelare i vårt team.
• Förmånsbil ingår i tjänsten!
• Stark laganda hos alla som jobbar hos oss, du har härliga kollegor, vi sätter alltid laget före jaget. Vi tycker att det är viktigt att vi har roligt samtidigt som vi ska leverera det allra bästa till våra kunder.
Så ansöker du till jobbet som Byggprojektledare hos EBAB i Västerås
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Skicka ditt CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet av byggprojektledning och varför du vill arbeta hos EBAB i Västerås. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Mer information om tjänsten och kontaktuppgifter finns på vår hemsida.
