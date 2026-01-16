Byggprojektledare till Bergvik Sweden AB, Borlänge
2026-01-16
Bergvik Sweden är ett företag i Bergvik strax utanför Söderhamn i Hälsingland. Här ligger vårt huvudkontor och fabriken för tillverkning av våra produkter.
Vi har specialiserat oss på kompletta lösningar av installationsgolv till främst el- och kraftindustrin samt datorhallar, men även inom områden som exempelvis övervakningscentraler och laboratorier. Sedan starten 1970 har vi investerat stort i FoU vilket har resulterat i de smarta och hållbara produkter som vi erbjuder idag. Utvecklingen har bl.a. resulterat i ett installationstak med samma användningsområden som våra golv, vilket ger våra kunder en ännu mer komplett lösning.
Bergvik Sweden AB är en del av Bergvik Group-koncernen och har systerbolag i Sydafrika, USA, Norge och Australien.
Läs mer om oss på www.bergvik.com
Har du en praktisk bakgrund och gillar att arbeta med projektledning? Vill du vara med och leda projekt från början till slut i en prestigelös organisation? Nu söker vi dig som vill jobba som projektledare inom bygg hos oss på Bergvik Sweden och speciellt mot Borlänge.Arbetsuppgifter
Som projektledare inom bygg vill vi att du arbetar nära våra kunder med att planera och samordna monteringen av våra installationsgolv och -tak. Till din hjälp har du dina kollegor i säljorganisationen, produktionen samt övriga avdelningar.
I rollen driver du projekt från start till slutmontering och har löpande kontakt med kunder och montörer för att säkerhetsställa att montagen görs på rätt sätt. Att material och information finns på plats samt att montering sker enligt utsatt deadline ingår i ditt ansvar.
Vissa dagar sitter du på kontoret på byggplatsen med t ex tilläggsbeställningar och andra dagar finns du ute på bygget för att planera framdrift samt besiktiga bygget efter hand.
Den här tjänsten är förlagd till Borlänge och arbetet kommer främst att vara mot en större kund.Profil
För att passa i rollen ser vi gärna att du har en praktisk bakgrund och teknisk förståelse där erfarenhet av att arbeta med projektledning är ett krav.
Vi tror att du har lätt att planera och strukturera ditt arbete då det krävs för att hålla tidsplaner. För att göra ett riktigt bra jobb som projektledare är du bra på samarbete och är lyhörd för att fånga upp förändringar som ofta uppstår med kort varsel och att du då har förmågan att snabbt ställa om och hitta nya lösningar. Vi söker också efter stabilitet i din person där du behåller lugnet vid pressade situationer.
Hos oss är du en del i laget och vi vill gärna att du bidrar till vårt goda lagbygge.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska. B- körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig ett arbete i en öppen, familjär organisation med en brant tillväxtskurva ut mot en internationell miljö. Här finns möjlighet att utvecklas såväl professionellt som personligt.Så ansöker du
Vi samarbetar med Clockwork Rekrytering & Bemanning. Skicka in din ansökan på www.clockworkpeople.se
senast 2026-02-08, vi kommer att intervjua löpande. Har du frågor eller funderingar kontakta gärna rekryteringskonsult Anna Andersson på 070-821 53 18.
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17449".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Anna Andersson +46 70 821 53 18
9688890