Byggprojektledare
Gavlefastigheter Gävle Kommun AB / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
2026-06-24
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Vill du vara med och bygga Gävles framtid – bokstavligt talat? Sök jobbet som formar vår stad, från förskolor och skolor till fritidsanläggningar och kulturbyggnader!
Du bidrar till att Gävle växer på rätt sätt
Som byggprojektledare hos oss driver du byggprojekt från idé till färdig verklighet. Du leder arbetet, håller ihop helheten och ser till att allt följer rätt krav, takt och riktning. Våra fastigheter används av tusentals människor varje dag – och du är med och ser till att de blir verklighet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, planera och följa upp byggprojekt med fokus på kvalitet, ekonomi och miljö.
Säkerställa att projektet uppfyller myndighetskrav och interna rutiner.
Kommunicera och samarbeta med kollegor, hyresgäster, entreprenörer och myndigheter.
Bidra till utveckling av arbetsmetoder och processer.
Vem är du?
Vi söker dig med längre erfarenhet av byggprojektledning som tar ansvar och självständigt driver projekt framåt med trygg hand. Du är kommunikativ, handlingskraftig, analytisk och ser kreativa lösningar där andra ser problem.
Du har eftergymnasial utbildning inom byggteknik eller motsvarande, alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du utbildning i BAS-P och erfarenhet av Lagen om offentlig upphandling (LOU), certifikat som IPMA och PMI eller andra relevanta inom projektledning är det ett plus.
Speciella fastigheter för speciella kunder
Gavlefastigheter äger och förvaltar lokaler som främst används av Gävle kommun. Tillsammans skapar våra 150 medarbetare trygga och trivsamma miljöer för våra hyresgäster i skolor, förskolor, kulturbyggnader, fritidsanläggningar och kontorslokaler.
Vi bidrar till ett Gävle för alla, där man kan klättra på väggarna, hoppa i plurret, se en pjäs eller få motivation att lära för livet. Allt det som i stort och smått gör Gävle till den goda staden.
Är du redo att ta nästa steg och göra skillnad? Läs mer om oss på gavlefastigheter.se.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331357". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gavlefastigheter Gävle kommun AB
(org.nr 556009-9581)
Kungsbäcksvägen 54 (visa karta
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802 67 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gavlefastigheter , Gavlefastigheter Kontakt
Sveriges ingenjörer
Karin Andersdotter 026-178203 Jobbnummer
9976235