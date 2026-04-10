Byggprojektledare
2026-04-10
Publiceringsdatum2026-04-10Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Är du en strukturerad och driven person som trivs i en roll med mycket kontaktytor och händelser?
Vill du fortsätta att utvecklas och leda samhällsviktiga projekt i offentlig verksamhet med fokus på hållbar utveckling?
Då kan rollen som Byggprojektledare på Gislaveds kommun vara något för dig?
Som byggprojektledare på Gislaveds kommun ansvarar du för såväl små som stora utvecklingsprojekt.
Du leder, planerar och följer upp projekten så att myndighetskrav, ekonomi, kvalitets- och miljökrav uppfylls.
Projekten drivs i nära samverkan med både interna kollegor och externa parter och du rapporterar till Enhetschef/Avdelningschef och styrgrupp (i större projekt) samt ger förslag på handlingsalternativ, beslutar om åtgärder och användning av resurserna inom ramen för projekten. Rollen innebär även att du arbetar i nära kontakt med avdelningens ekonom.
Du ansvarar som byggprojektledare för tidplan, kostnader och leverans av resultatet.
Vi söker dig som har ingenjörsexamen inom byggnadsteknik eller annan utbildningsbakgrund som vi bedömer som likvärdig
Du ska ha lätt för att läsa in material och skapa dig en välunderbyggd uppfattning som du kan återge för andra på ett tydligt sätt.
Du behöver
ha flerårig erfarenhet av arbete som byggprojektledare i olika projektfaser och vana vid arbete med AB/ABT-kontrakten, AMA-standarder samt varit BAS-P.
B-körkort då tjänsten innebär en del resor i kommunen där bil kan vara transportmedel.
Vara driven och självgående samt har lätt för att arbeta systematiskt och ha förmågan att ha ordning och reda i dina projekt.
Kunna samarbeta såväl intern som externt Du kommer att ha många kontakter såväl internt och externt, varför det är viktigt att du samarbetar på ett lyhört sätt och har förmågan att skapa professionella och förtroendefulla relationer.
Ha en god förmåga att uttrycka dig välformulerat på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande att du har erfarenhet av
Rollen som offentlig beställare eller leverantör till offentlig beställare, LOU och entreprenadupphandling, samt har kunskap om juridik i dessa frågor.
Att ha arbetat i större byggprojekt
Att arbeta i en politisk styrd organisation
Att ha arbetat som kontrollansvarig
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514), http://www.gislaved.se
332 30 GISLAVED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gislaved Kontakt
Facklig företrädare nås via kontaktcenter 0371-81000 Jobbnummer
9846095