Vill du vara med och göra verklig skillnad för Skövde genom ett av branschens roligaste jobb?
På avdelningen Fastighetsutveckling hos oss på Skövdebostäder är du med och driver stadens utveckling. Gillar du utmaningar och att vara med där det händer är det här jobbet för dig.
Skövdebostäder spelar en avgörande roll för att möta efterfrågan på bostäder i kommunen och vi är mitt uppe i ett spännande och utvecklande skede. Just nu har vi tre nyproduktioner som pågår och även ett flertal större underhålls- och fastighetsutvecklingsprojekt i våra befintliga fastigheter. Vi har stort fokus på långsiktigt och hållbart byggande.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Som en i teamet på byggenheten driver du såväl mindre som större byggprojekt, både nyproduktioner och underhållsprojekt. Arbetet omfattar projektledning av hela eller delar av byggprocessen från projektidé till genomförd byggnation.
I nära samarbete med kollegorna på byggenheten och övriga delar av organisationen styr du projektets omfattning, kvalitet, tidplan och ekonomi till en optimal produkt för såväl bolaget som för våra kunder.
Utbildning, erfarenheter och personliga egenskaper
Vi söker en erfaren byggprojektledare med civil- eller högskoleingenjörsutbildning eller som på annat sätt har förvärvat motsvarande kompetens.
Du har erfarenhet av att genomföra entreprenadupphandlingar enligt LOU, projektering eller byggentreprenader. Det är meriterande om du har arbetat med VVS och energifrågor.
Som person trivs du med eget ansvar och att arbeta självständigt, men gillar även att arbeta i team. Du är driven, strukturerad och har hög social kompetens. Du har förmåga att leda projektgrupper och processer framåt och har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Du har också ett ekonomiskt och tekniskt intresse samt gillar problemlösning.
Du har B-körkort och mycket god datorvana.
Varaktighet och kontakt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast möjligt. Lön enligt överenskommelse. Tjänsten regleras enligt Fastigos kollektivavtal, K-avtalet.
Vill du veta mer kontaktar du Anna Hedblom, chef byggprojekt, 0500-47 74 06. Facklig företrädare för fackförbundet Vision är Ann-Kristin Essgren, 0500-47 74 99.
Vi tillämpar obligatorisk drogtest vid nyanställning.
Vi vill ha din ansökan senast 7 december 2025. Urval kan komma att göras under ansökningstiden.
Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser i samband med denna rekrytering.Kvalifikationer
B-körkort.
Om arbetsgivaren - AB Skövdebostäder
Vi är Skövdes ledande hyresvärd. Vi tar ansvar och vi går före - både när det gäller miljö, sociala frågor och trygga bostadsområden. Det handlar också om att skapa prisvärda hem med god service och standard. Skövdebostäder utvecklar Skövde - till en ny nivå.
Skövdebostäder bygger, förvaltar och erbjuder hållbara, prisvärda bostäder för alla som vill leva i Skövde. Vi bidrar också till att stärka och utveckla de stadsdelar där våra hyresgäster bor. Vi är ett bolag i ständig utveckling och har också höga målsättningar kring kundnöjdhet, hållbarhet, produktion och underhåll. Våra drygt 120 medarbetare gör ett fantastiskt arbete varje dag för våra hyresgästers skull. Och våra hyresgäster tillhör de nöjdaste i Sverige.
Ett av bolagets viktigaste mål är att våra medarbetare är goda ambassadörer och vill rekommendera oss som arbetsgivare. Vi har ett eNPS på 61 (employee Net Promotor Score) och det är vi stolta över. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs och mår bra på jobbet. Vi vill ha engagerade medarbetare som vill arbeta i en organisation som prioriterar att vara kundnära, omtänksamma, ambitiösa och långsiktiga. Dessa värderingar är vår kompass i vardagen.
Vi har tagit fram och sammanställt vårt erbjudande som arbetsgivare - EVP (Employer Value Proposition) som beskriver värdet vi skapar för våra medarbetare. Läs gärna mer på vår hemsida www.skovdebostader.se
