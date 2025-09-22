Byggpojken AB söker fler snickare
2025-09-22
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
Byggpojken AB startade sin verksamhet 2007 och har sedan dess vuxit och idag arbetar drygt 20 professionella yrkesmän och kvinnor inom koncernen. Vi utför tjänster inom bygg, måleri, plattsättning och elinstallationer. Vi har våra lokaler i Arninge, Täby och våra kunder är såväl privatpersoner som företag och kommuner.
Byggpojkens vision är att våra kunder ska känna att de kan lita på oss på Byggpojken, att vi kommer den tid vi säger och att vi har en bra kontakt med varandra under arbetets gång. Byggpojken ska stå för den trevliga hantverkaren som på ett professionellt sätt utför arbete enligt kundens önskemål.
Vi som arbetar på Byggpojken är ett arbetsamt, trevligt och glatt gäng. Vi har en god sammanhållning och lägger stor vikt vid att de anställda ska känna stark tillhörighet till företaget. Vi värdesätter varandra och ställer alltid upp på varandra.
Vi söker nu dig som trivs med att variera dina arbetsuppgifter inom vårt verksamhetsområde. Vi söker dig som delar företagets vision, är en duktig och ansvarsfull hantverkare, trivs med kundkontakt, är servicemedveten, noggrann och har B körkort. Vi söker dig som har några års erfarenhet av att tidigare ha arbetat som snickare. Ett stort plus är om du även kan utföra lite plattsättning. Du kommer att få stort eget ansvar och det är viktigt att du är bra på att kommunicera med såväl kunder som med kollegor. Det är därför viktigt att du kan prata flytande svenska. Vi tror att du är positiv och energisk och gillar att arbeta både ensam och tillsammans med andra trevliga kollegor.
Arbete sker utomhus och inomhus, beroende på uppdrag och årstid. Vi utför renovering, nybyggnation och ombyggnationer. Våra kunder är såväl företag som privatpersoner och du kommer att vara ute hos våra kunder och arbeta. Vi arbetar i team och du kommer att ingå i ett av våra team.
Byggpojken är nu i behov av ytterligare trevliga och duktiga snickare som vill vara med i vårt gäng och fortsätta att utveckla Byggpojken. Hoppas att du är en av dem!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobs@byggpojken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byggpojken AB
(org.nr 556561-3519), http://www.byggpojken.se
Måttbandsvägen 12 (visa karta
)
187 66 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9519539