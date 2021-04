Byggplatsuppföljare - Framtiden i Sverige AB - Inköpar- och marknadsjobb i Örebro

Framtiden i Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro2021-04-02Har du erfarenhet av arbetsledning inom mark eller järnväg? Är du en strukturerad person som gillar att ha ansvar och leda ett projekt från start till mål? Då kan det vara dig jag söker! Sök tjänsten idag, ansökningarna hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.2021-04-02Som byggplatsuppföljare inom mark/järnväg hos vår kund kommer du att vara länken mellan entreprenör och beställare. Du läser in dig på bygghandlingen och utför sedan kontroller på projekten och följer upp så att deadline hålls och att avtalet följs. Du träffar även slutkund när projektet är avslutat och medverkar på slutbesiktningen. Resor förekommer så du bör vara beredd på resor i mälardalen.SkallkravNågra års erfarenhet av liknande rollRelevant utbildning inom mark eller järnvägSkydds & säkerhetsledarutbildningMeriterandeAB06ABKBas P/UVår samarbetskund är ett teknikkonsultbolag inom framförallt infrastruktur mot väg och järnväg men också inom projektledning, verksamhetsutveckling och expertstöd. Mer information av företaget ges vid en eventuell intervju.Du som söker har en stor social kompetens då tjänsten innefattar mycket kontakt med både entreprenör samt beställare. Du har god dokumentationsförmåga, samt är rak och tydlig i din kommunikation. Du är lugn som person, och stressar inte upp dig över att projekten löper omlott.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Startdatum: Omgående efter överenskommelseArbetstider: Måndag-fredag 07:00-16:00 (Obekväm arbetstid kan förekomma)Omfattning: HeltidKontaktperson(er)Ehlin SundströmSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671102