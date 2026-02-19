ByggPartner söker Servicesnickare till Falun
ByggPartner i Dalarna Service AB bedriver byggserviceverksamhet i Dalarna med kontor i Falun, Borlänge, Avesta, Hedemora och Mora Byggserviceverksamheten omsätter ca 225 miljoner och har 80 medarbetare. ByggPartner i Dalarna Service AB är ett bolag i ByggPartnerkoncernen som totalt har ca 520 anställda och omsätter 2,9 miljarder kronor.
Byggservice verksamhet innefattar små och stora projekt. I våra projekt sätter vi fokus på samverkan med kund och underentreprenörer, säker arbetsmiljö och nöjda medarbetare. Våra kunder kommer framför allt från segmenten, industri, offentlig verksamhet, fastighetsbolag och försäkringsbolag.
Vi söker Snickare till Byggservice i Falun.
ByggPartner söker nu engagerade och erfarna snickare till vår byggserviceverksamhet i Falun.
Om rollen:
Som snickare hos oss får du ett varierande och självständigt arbete inom byggservice. Projekten skiljer sig i omfattning och karaktär, då våra kunder finns inom industri, offentlig sektor, fastighetsbolag och försäkringsbolag. Du ansvarar för planering, genomförande och att skapa goda relationer med kunder och samarbetspartners. Arbetsmiljö och samarbete är centrala delar i vårt arbetssätt.
Vi söker dig som:
• Har flerårig erfarenhet som snickare
• Har yrkesbevis och B-körkort
• Är självgående, kommunikativ, lösningsorienterad och serviceinriktad
• Trivs med ansvar och att arbeta i team
• Vill bidra till en trygg och trivsam arbetsmiljö
Vi erbjuder:
• En flexibel och utvecklande roll i ett lokalt team
• Möjlighet att påverka och växa i en satsning från grunden
• En arbetsplats där struktur och frihet går hand i hand
• En arbetsplats där struktur och frihet går hand i hand
Välkommen med din ansökan senast 22 mars 2026.
• Joakim Jedeberg, Servicechef Byggservice Falun, 070-416 97 90
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bygg Partner i Dalarna AB
(org.nr 556531-9984) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ByggPartner i Dalarna Service AB Jobbnummer
9753210